Fan Marvel guarda Avengers: Endgame 191 volte

Ramiro Agustin Alanis, personal trainer della Florida, è entrato nel Guinness dei Primati: ha guardato Avengers: Endgame 191 volte

Un fan della Marvel ha infranto ogni record “cinematografico” guardando per 191 volte in 90 giorni Avengers: Endgame. Ramiro Agustin Alanis, personal trainer della Florida, ha trascorso oltre 570 ore (quasi 24 giorni!) dentro ai cinema guardando il cinecomic, aggiudicandosi il titolo per il più alto numero di visioni dello stesso film.

In precedenza, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il record era detenuto dallo YouTuber NemRaps, che aveva guardato 103 volte la pellicola Avengers: Infinity War.