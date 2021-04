La fashion blogger Teresa Morone diventa testimonial

Teresa Morone da fashion blogger a testimonial di successo: originaria di Guardia Sanframondi, ha pubblicato anche il suo primo libro

La giovane Teresa Morone è originaria di Guardia Sanframondi, fashion blogger molto nota non solo in Campania ma a livello Nazionale. La blogger ha recentemente pubblicato il suo primo libro intitolato ‘Ritratto di un sogno’ che ha raccontato le vite di chi si occupa di haute couture.

La giovane campana, nonostante il difficile periodo, ha ottenuto in poco tempo dall’uscita del suo scritto un inaspettato successo. Acclamata dalla critica e dai social per aver affrontato in un momento di forte crisi sociale dettato dalla Pandemia, un tema come quello della Moda e del Made in Italy, oggetto di una forte perdita economica e di posti di lavoro. Con questo libro l’influencer è, inoltre, riuscita a dare una speranza ai tanti sogni delle nuove generazione con messaggi di ottimismo e di perseveranza lavorativa. Il libro è edito da SG MEDIA AGENCY (ROMA).

Fondatrice del blog teresamorone.com, la blogger è sempre in prima linea anche nel mondo del sociale e della cultura dedicandosi alla lotta alla violenza sulle donne, al bullismo e a tutto ciò che riguarda il mondo femminile. Ma non solo Teresa Morone è presente come esempio di “influencer a cui ispirarsi” nel libro di Marta Giuliani ‘Instagram for starter’ edito da Land Editore, 2020. Nel passato dell’influencer la collaborazione con il brand israeliano ‘Novorish’ di proprietà dell’imprenditore e dj Lior Bouzaglo, di cui è diventata anche testimonial.