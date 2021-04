Mick Fleetwood & Friends arriva in streaming

L’incredibile spettacolo Mick Fleetwood & Friends tenutosi al London Palladium sarà trasmesso in streaming live tramite video on demand

Per festeggiare l’anniversario ad un anno dal concerto di Mick Fleetwood & Friends che ha avuto luogo all’iconico London Palladium il 25 febbraio 2020, l’incredibile spettacolo sarà trasmesso in streaming live tramite video on demand.

Il concerto doveva originariamente essere proiettato nei cinema di tutto il mondo, ma a causa delle restrizioni Covid-19 in corso e visto che il pubblico che non è stato in grado di partecipare quella notte a questo spettacolo storico sta chiedendo a gran voce di poterlo vedere, il concerto sarà presentato online in esclusiva su nugs.net in HD e streaming video 4K con audio Dolby Atmos, dal 24 aprile 2021 alle 21:00 e sarà poi disponibile per 5 giorni. Uscirà poi su formati fisici il 31 aprile 2021.

Il concerto ”Mick Fleetwood & Friends Celebrate the Music of Peter Green and the Early Years of Fleetwood Mac” ha assunto un ulteriore significato toccante nel luglio 2020 con la tragica scomparsa di Peter Green.

Questo spettacolo, curato dallo stesso Mick Fleetwood, è una testimonianza dell’importanza enorme e di vasta portata che Peter ha avuto nel mondo. Tutto l’incredibile cast di musicisti della serata è stato ispirato e influenzato dall’arte di Peter, e il loro profondo legame con la sua musica è sempre in evidenza.

Sul palco quella notte c’erano Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer, Zak Starkey, Pete Townshend, Steven Tyler e Bill Wyman. Il produttore leggendario Glyn Johns si è unito come produttore esecutivo del suono e la house band era composta dallo stesso Mick Fleetwood con Dave Bronze, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, Ricky Peterson e Rick Vito.

Della triste scomparsa di Peter e del concerto, Mick ha detto: ”Peter Green mi ha insegnato due lezioni fondamentali riguardo alla musica: sottrarre è meglio e non preoccuparti di essere furbo. Suonava con il cuore, ed è per questo che così tante persone, musicisti ed estimatori, si sono riuniti a Londra per rendergli omaggio, testimoniando tutti insieme la magia della sua musicar. Peter ha rivelato se stesso nella sua arte, cosa che a volte accade a caro prezzo, come nel suo caso. Ha mostrato così tanto di sé che ha dovuto ritirarsi. E lo ha fatto. Che possa riposare in pace. Era amato da tutti e ci mancherà”.

L’ALBUM IN USCITA IL 30 APRILE 2021 PER BMG

Disponibile come hardbound bookpack 44 pagine, che include:

Note di copertina di Anthony Bozza in collaborazione con Mick Fleetwood.

Foto dell’evento e citazioni degli artisti che hanno suonato quella notte.

Ampio reportage fotografico del concerto, delle prove e del dietro le quinte.

Blu-Ray del film del concerto e la registrazione completa su doppio CD e quadruplo vinile.

Disponibile anche come: Gatefold 4LP, 2CD/Blu-Ray mediabook e Audio Digitale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

MickFleetwoodandFriends.com