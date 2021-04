Trofeo del LevanteMX prende forma definitiva

Trofeo del LevanteMX: si avvicina la competizione presentata da Safe & Emotion. Primo appuntamento il 10 e 11 aprile

Il “Trofeo del LevanteMX” prende forma e Safe & Emotion si prepara a rinnovare l’appuntamento agonistico nato e cresciuto all’Autodromo barese di Binetto.

Tutto pronto per il primo week end del 10 e 11 aprile, grande attenzione per le grandi novità di questa edizione della gara. Oltre alla partenza in griglia e sfide dirette con gli avversari, si aggiunge la gara a partenza singola che ha attirato l’interesse di piloti e team. La nuova tipologia proposta risulta utile, infatti, ai test per impiegare le vetture in salita o slalom. Ogni partecipante può comunque scegliere la formula di gara che preferisce.

Il finesettimana del Trofeo del Levane rappresenta una ripartenza dopo la pausa indotta dal rispetto delle norme governative. Si prepara ad essere un week end all’insegna della competizione agonistica. I piloti sono pronti a testare le vetture in anteprima per prepararsi a tutte le specialità: in circuito, in salita e slalom.

La prima data automobilistica 2021 vedrà anche la prova inaugurale del campionato Italiano “Bicilindriche”, nella quale si terranno le prime sfide dell’anno tra le vetture Fiat, autentici concentrati di energia.

Il 7 novembre è prevista la seconda gara del Trofeo del Levante, dopo la quale si completeranno le classifiche e si assegnerà il montepremi, altra importante novità 2021 prevista e voluta dall’organizzazione da Safe & Emotion.

“Il week end del Trofeo del Levante segnerà il nuovo via dopo la pausa indotta dalle festività ma anche dalla responsabilità di favorire le direttive governative – afferma Ivan Pezzolla, Direttore Levante Circuit – siamo molto fiduciosi perché riceviamo continuamente adesioni e manifestazioni di interesse, non solo verso la consueta gara in griglia, ma soprattutto verso la novità della formula singola. Naturalmente l’occasione di provare le vetture con l’intera pista a disposizione e poter lavorare sulle regolazioni dei particolari è molto interessante per team e piloti. Siamo grati all’Automobile Club Bari sempre al nostro fianco nelle iniziative di Safe & Emotion e naturalmente l’auspicio è che si vada verso una sempre maggiore serenità generale, benché il nostro staff sia ultra collaudato per garantire la massima sicurezza sanitaria e sportiva”.