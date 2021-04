Previsioni meteo 5 aprile 2021: Pasquetta con il bel tempo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 aprile 2021: tempo stabile su tutta l’Italia con l’anticiclone, peggioramento in settimana con il ritorno del freddo

Festività pasquali beffarde, con gli italiani costretti in casa dal lockdown mentre fuori si registrano condizioni meteo primaverili con sole e temperature gradevoli. Ad eccezione di un rapido passaggio perturbato tra sabato scorso e il giorno di Pasqua, sull’Italia continua infatti a dominare l’anticiclone che regala anche per Pasquetta tempo stabile. Il sole splenderà su tutta la Penisola, ad eccezione della Sicilia dove potremo avere piogge sparse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS in settimana il tempo cambierà drasticamente con l’arrivo di correnti fredde. Tornerà anche il maltempo a partire da domani, con possibilità di neve a quote medio-basse al Nord e poi anche lungo l’appennino centrale. Il peggioramento sarà piuttosto breve, perché già da giovedì l’alta pressione dovrebbe tornare protagonista.

Intanto per oggi, lunedì 5 aprile 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con poche nubi e ampie schiarite. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile e nubi irregolari in transito. In serata precipitazioni sulle Alpi e Liguria, quota neve dai 1000 metri.

Al Centro al mattino cieli sereni o irregolarmente nuvolosi e precipitazioni assenti. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e soleggiato. In serata cieli nuvolosi in Toscana e deboli piogge sul settore settentrionale, stabile altrove.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare in Sicilia e precipitazioni associate, bel tempo altrove. Al pomeriggio irregolarmente nuvoloso con possibili precipitazioni sulle isole maggiori ed in Calabria. In serata tempo asciutto salvo residue precipitazioni in Sicilia.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.