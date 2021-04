Borgo dei Borghi 2021: vince la calabrese Tropea

Festeggia la Calabria: Tropea è il Borgo dei Borghi 2021. La Ministra per il Sud Mara Carfagna: “Evviva la nostra Perla del Tirreno”

L’edizione 2021 del premio Tv Borgo dei Borghi ha incoronato Tropea, nota località balneare della Calabria famosa anche per la pregiata cipolla rossa.

“Un importante riconoscimento alla splendida cittadina calabrese. Un grande prestigio per tutto il #Sud. Evviva la nostra Perla del Tirreno, non vediamo l’ora di poterla visitare di nuovo”, ha scritto su Twitter Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale.

L’ALLARME DI COLDIRETTI: SENZA TURISTI A RISCHIO PIÙ DI 5MILA TESORI DEI BORGHI

Senza turismo per i blocchi e le limitazioni agli spostamenti imposti dall’emergenza Covid sono a rischio i 5.266 i tesori alimentari tradizionali dei borghi d’Italia custoditi da generazioni dagli agricoltori e salvati per sostenere la rinascita del Paese. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti. L’assenza di turisti stranieri e italiani ha un impatto pesante sulla sopravvivenza di tesori agroalimentari unici al mondo legati alla storia e all’economia dei territori, che – sottolinea la Coldiretti – sono il simbolo della grande creatività, tradizione, qualità e sicurezza alla base del successo del Made in Italy nel mondo. Una patrimonio da salvare che – precisa la Coldiretti – non ha solo un valore economico ma anche storico, culturale ed ambientale e che garantisce la sopravvivenza della popolazione anche nelle aree interne più isolate proprio nel momento in cui con il Covid pone l’esigenza di cambiare la distribuzione demografica della popolazione e ridurre la concentrazione nei grandi centri urbani.

Il crollo del turismo straniero in Italia ha causato un buco di circa 27 miliardi nelle spese dei viaggiatori dall’estero, che sono scese del 61% nel 2020 rispetto all’anno precedente, toccando il minimo da almeno venti anni, spiega Coldiretti su dati di Bankitalia. In pratica sei viaggiatori stranieri su dieci (59%) hanno dovuto rinunciare a venire in Italia nel 2020 per un totale di 57 milioni di turisti bloccati alle frontiere dall’emergenza.

La mancanza di vacanzieri si trasferisce a valanga sull’insieme dell’economia per il crollo delle spese per, alimentazione, alloggio trasporti, divertimenti, shopping e souvenir.