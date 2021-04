Malattia renale cronica: lo sport riduce i decessi

Nei pazienti con malattia renale cronica l’esercizio fisico riduce del 40 per cento il rischio di decesso secondo i risultati di un nuovo studio

La malattia renale cronica aveva meno probabilità di progredire negli individui fisicamente attivi, che avevano anche meno problemi cardiaci e una migliore sopravvivenza. Lo dimostra il primo studio che riporta la quantità ottimale di attività fisica nei pazienti con malattia renale cronica è stato pubblicato nella Giornata Mondiale del Rene nell’European Journal of Preventive Cardiology, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC).

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda almeno 150 minuti di attività fisica settimanale di intensità moderata (ad esempio camminare) o almeno 75 minuti di attività fisica di intensità vigorosa (ad esempio jogging), o una combinazione equivalente, per i benefici per la salute negli adulti. Questo studio ha scoperto che i pazienti con malattia renalecronica il cui livello di attività variava dal minimo OMS fino al doppio di tale importo avevano una salute migliore su un follow-up di quasi due anni. Rimanere attivi era cruciale per sostenere i benefici.

L’autore dello studio, il professor Der-Cherng Tarng del Taipei Veterans General Hospital e della National Yang-Ming University di Taiwan ha detto: “I nostri risultati suggeriscono che l’attività fisica dovrebbe essere integrata nella cura clinica dei pazienti con malattia renale”.

La malattia renale cronica colpisce circa 700 milioni di persone in tutto il mondo. La perdita muscolare che deriva dalla inattività fisica aumenta il rischio di malattie cardiovascolari – la principale causa di morte in questi pazienti. Una volta che la malattia renale cronica sia progredita verso lo stadio finale, il rischio di morte cardiovascolare è 10-20 volte più elevato rispetto alla popolazione generale. Questo significa che rallentare la progressione è importante per la salute del cuore e la longevità.

Questo è stato il primo studio su larga scala a indagare l’associazione tra attività fisica e progressione della malattia renale. In particolare, lo studio ha esaminato i legami tra l’esercizio fisico e la mortalità per tutte le cause, la malattia renale allo stadio terminale e gli eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia renale.

Lo studio ha incluso 4.508 pazienti con malattia renale cronica valutati tra il 2004 e il 2017. I pazienti non erano in dialisi. I pazienti sono stati divisi in tre gruppi secondo l’attività fisica settimanale valutata con il questionario National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES): altamente attivi (minimo OMS o più), poco attivi (meno del minimo OMS) o inattivi (nessuna attività).

Un totale di 1.915 pazienti sono stati classificati come altamente attivi, 879 erano poco attivi e 1.714 erano inattivi. Durante un follow-up mediano di 686 giorni, 739 pazienti sono deceduti, 1.059 hanno sviluppato una malattia renale allo stadio terminale e 521 hanno avuto un evento cardiovascolare avverso importante (infarto, ictus, ricovero per insufficienza cardiaca o morte per malattia cardiovascolare). Il gruppo altamente attivo ha avuto la più bassa probabilità di tutti questi esiti avversi, seguito dai gruppi poco attivi e inattivi.

I ricercatori hanno analizzato l’associazione tra attività fisica ed esiti negativi dopo aver aggiustato per altri fattori che avrebbero potuto influenzare le relazioni tra cui età, sesso, fumo, indice di massa corporea, pressione sanguigna, farmaci e altre condizioni come il diabete, malattia coronarica e cancro. Rispetto al gruppo inattivo, il gruppo altamente attivo aveva un rischio inferiore del 38% di morte, un rischio inferiore del 17% di malattia renale allo stadio terminale e un rischio inferiore del 37% di eventi cardiovascolari avversi principali. I benefici per la salute nel gruppo poco attivo non hanno raggiunto la significatività statistica.

L’autore dello studio, il dottor Wei-Cheng Tseng del Taipei Veterans General Hospital e della National Yang-Ming University, ha notato che la probabilità di eventi cardiovascolari non è diminuita ulteriormente una volta che l’attività ha superato il doppio del minimo OMS. Egli ha detto: “Quantità estreme di esercizio possono indurre disturbi del ritmo cardiaco (aritmie) in coloro che hanno una malattia renale. Sembra quindi ragionevole evitare livelli molto alti per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi”.

Per esaminare l’impatto del cambiamento delle abitudini di esercizio abituali, l’attività è stata rivalutata sei mesi dopo la prima misurazione. I pazienti molto attivi che sono diventati più sedentari hanno aumentato di due volte i rischi di morte e di eventi cardiovascolari rispetto a quelli che sono rimasti molto attivi. Il dottor Tseng ha detto: “Questo evidenzia l’importanza di mantenere l’attività fisica tra i pazienti con malattia renale”.