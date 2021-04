Wallie in libreria con “Uova di lucertola”

Un paese in cui la vita scorre tranquilla, una scuola come tante e una classe di bambini che, come tutti i bambini, ha fiducia negli adulti, anche quando i gesti si fanno troppo bruschi, quando le voci si alzano fino a spaventare. È facile seminare un segreto nel silenzio e farlo crescere con altro silenzio, finché chi ha vissuto quei giorni non decide di parlare. Attraverso una serie di interviste con gli ex compagni di scuola, Wallie intraprende una coraggiosa, sincera analisi del suo passato per raccontare un episodio di bullismo e sopraffazione.

‘Uova di lucertola’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un libro destinato a far discutere anche fuori dal mondo del fumetto, dicono in casa Feltrinelli Comics. Noi gli crediamo e presto incontreremo Wallie per sapere tanto di lui e di questo nuovo racconto a fumetti.