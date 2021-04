Kart Summer Camp 2021: aperte le iscrizioni

La scuola federale Aci Sport prepara il Kart Summer Camp 2021 per i bambini dai sei ai dieci anni: aperte le iscrizioni

La Scuola federale ACI Sport apre le iscrizioni per il Kart Summer Camp 2021. L’Università dell’automobilismo prepara l’ottava edizione del campus ideale per chi farà la prima esperienza sul kart. I bambini dai 6 ai 10 anni, dal 20 al 22 luglio 2021 all’Adria International Raceway, potranno divertirsi e imparare sui mezzi OTK Kart Group. Aperte le iscrizioni al tradizionale appuntamento di mezza estate con i giovanissimi che vogliono scoprire il mondo del karting. Azzerato, o quasi, l’agonismo perché si tratta a tutti gli effetti di didattica delle quattro ruote. Il Kart Summer Camp ha l’obiettivo di offrire l’opportunità ai giovanissimi entry-level, bambini alle prese con i primi giri in circuito, di affacciarsi alla disciplina automobilistica con l’aiuto e la supervisione professionale della Scuola Federale.

“È con grande piacere – spiega alla Dire (www.dire.it) Raffaele Giammaria, direttore della Scuola Federale ACI Sport – che proponiamo di nuovo il Kart Summer Camp. Ringrazio ACI Sport per aver di nuovo deciso, tramite la Scuola Federale, di organizzare e promuovere quest’iniziativa che reputo fondamentale per far conoscere il nostro mondo ai bambini e farli avvicinare alle dinamiche del nostro sport”.