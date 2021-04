Cecco e Cipo tornano con “Ancora un’altra volta”

Cecco e Cipo, protagonisti di X Factor del 2014, tornano con il singolo “Ancora un’altra volta” che anticipa l’uscita del quinto album

Da quell’audizione di X Factor del 2014, passata alla storia, Cecco e Cipo non si sono più fermati. Il duo toscano, quattro dischi alle spalle e più di un tour lungo tutto la penisola, torna con un nuovo singolo. Si intitola “Ancora un’altra volta” e anticipa il quinto album di inediti. Un lavoro atteso dai fan che arriva a 2 anni di distanza dal precedente “Straordinario”.

ECCO COME CECCO E CIPO INVITANO ALL’ASCOLTO DEL BRANO

Come quando una farfalla si poggia sulla nostra spalla, e veniamo delicatamente scaraventati di fronte all’immensa bellezza della vita, così, quando lei poggia la testa sulla nostra spalla, chiediamo che quel momento non finisca mai, come fossimo in loop temporale. Ancora un’altra volta, e un’altra volta ancora.

CECCO E CIPO

Cecco e Cipo conquistano il pubblico grazie alla loro arte del racconto: un gusto per lo storytelling cantato con ironia e irriverenza che continua ad affascinare un’ampia fanbase.

Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, entrambi di Vinci, classe ’92, muovono i primi passi nella scena musicale da giovanissimi nei circoli ARCI. “Roba da Maiali”, pubblicato nel dicembre 2011 e “Lo Gnomo e lo Gnu”, pubblicato nel giugno 2014, sono i loro primi due album, entrambi prodotti da Labella. Nel settembre 2014 si esibiscono alle audizioni di X Factor 8 con “Vacca Boia”, conquistando giudici e pubblico e venendo definiti dalla stampa come i veri protagonisti dell’edizione. Nelle settimane successive rimangono in trending topic su Twitter, entrano in classifica Fimi, nella Top Ten iTunes e nella playlist Viral 50 di Spotify, mentre il video dell’audizione raggiunge rapidamente i due milioni di visualizzazioni, contandone ora oltre 6 milioni.

Il 3 ottobre 2015 il M.E.I. di Faenza assegna loro un premio speciale come band live più attiva dell’anno. Nel marzo 2016 esce “Flop” (Labella), terzo album in studio, anticipato dal singolo “Non voglio dire”. Nel frattempo il duo riprende l’attività live, sia in trio che in formazione completa, e in due anni colleziona altre 100 date, toccando tutte le città e i club più importanti d’Italia. Concludono il tour al Combo di Firenze con un concerto unico, interamente registrato, che esce il 25 dicembre 2018 su tutte le piattaforme digitali e che è poi raccolto nell’album “Cecco e Cipo live @ Combo”.

Dopo un anno di pausa dai palchi, il duo torna sulle scene con il singolo “Tutto il bello che c’è”, uscito il 19 ottobre 2018. Il loro quarto album, “Straordinario” è uscito il 15 marzo 2019 per Blackcandy Produzioni, portandoli nei migliori festival e live club d’Italia con “Tour Straordinario” (primavera 2019), “Un Caldo Straordinario Tour” (estate 2019) e “Più Che Straordinario Tour” (inverno 2019/2020).