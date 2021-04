Previsioni meteo 2 aprile: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 aprile 2021: clima primaverile e temperature gradevoli con l’alta pressione, confermato un peggioramento tra domani e il giorno di Pasqua

Condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia in questo inizio del mese di Aprile nel segno dell’anticiclone. Anche la giornata di oggi trascorrerà con cieli sereni da Nord a Sud e clima gradevole nelle ore centrali, con temperature superiori a +25°C. La fase stabile nel corso del weekend è destinata però a concludersi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è confermato un peggioramento tra domani e il giorno di Pasqua con l’arrivo di aria fredda che porterà maltempo su gran parte delle regioni centrali e meridionali. A seguire, a metà della prossima settimana, si intravede un nuovo affondo del maltempo che stavolta colpirà soprattutto le regioni del Nord.

Intanto per oggi, venerdì 2 aprile 2021, al Nord Italia cieli sereni al mattino, qualche disturbo al pomeriggio sulle Alpi orientali con locali acquazzoni o temporali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni settentrionali.

Condizioni meteo stabili anche sulle regioni centrali italiane con cieli sereni e qualche nube sui settori costieri di Toscana e Lazio. Al pomeriggio nubi in aumento sui settori interni e locali fenomeni convettivi in Appennino. In serata condizioni meteo stabili su tutte le regioni.

In Toscana condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente su gran parte della regione, possibili innocui addensamenti sul grossetano al mattino. In serata non si attendono variazioni dal punto di vista meteorologico.

Al mattino cieli in prevalenza sereni o irregolarmente nuvolosi sulle regioni meridionali dell’Italia, al pomeriggio acquazzoni sui settori interi peninsulari, sole prevalente altrove. In serata cieli ancora sereni e tempo asciutto su tutti i settori meridionali.

In Calabria cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della mattinata su tutto il territorio; locali piogge o temporali al pomeriggio sulle zone nord-orientali e sulla Sila, mentre altrove il tempo sarà asciutto con ampi spazi di sereno. Ampie schiarite nelle ore serali su tutta la regione.

Temperature in calo nei valori massimi, in aumento quelli minimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.