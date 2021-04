“Poison” è la nuova canzone di Joseda

Joseda online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Poison”: è il secondo brano del giovanissimo Producer siciliano

Secondo singolo per il producer siciliano Joseda uscito dopo il debutto con “Crazy wise” pubblicato il 26 Giugno 2020. Il nuovo singolo, intitolato “Poison” accompagnato da un lyric video realizzato con l’obiettivo di esaltare le atmosfere sonore del brano e di rendere protagonista il testo della canzone racchiudendolo in uno stile tra le mille luci dei Neon e le immagini che rendono ancor più esaltante questo nuovo singolo del producer siciliano.

Un vero e proprio inno dedicato a tutti coloro che stanno vivendo un periodo tra luci ed ombre nella propria vita. Una canzone nata pensando a chi cade nel baratro e non riesce a risalire, una delle paure più grandi che possono tormentarci.

BIOGRAFIA

Joseda, all’anagrafe Giuseppe Giglia, è un artista italiano nato tra i monti sicani in Sicilia.

Giovanissimo producer classe 1999, scopre la passione per la musica, incuriosito dal padre musicista. Inizia a suonare con le sue prime band nei vari Pub e locali della Sicilia dall’età di 16 anni. Continua da autodidatta fino a quando decide di voler approfondire lo studio del suo strumento: Il basso elettrico: inizia così, nel 2018, gli studi presso l’Accademia Musica Moderna di Corleone.

Nello stesso anno con la sua band “La Quinta Giusta” superano le selezioni del talent Mediaset “iBand” andata in onda su La5 nell’inverno dello stesso anno. Nel 2019, la sua voglia di esplorare nuovi stili lo porta alla pubblicazione di tre brani Rap autoprodotti. Appassionandosi sempre di più all’arte della produzione musicale nell’estate del 2020 pubblica il suo primo brano Deep House “Crazy Wise” e pochi mesi dopo esce “Poison” brano dalle sonorità Future House.