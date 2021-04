“Perdere tutto” è la nuova canzone di HALE

HALE (Ho ancora libera essenza, al secolo Pasquale Battista) torna su tutte le piattaforme con “Perdere tutto”, il suo nuovo singolo fuori per Abr Records “Label & Management”.

“Era il 9 marzo dell’anno scorso quando ho concepito ‘Perdere tutto’, Roma si stava svegliando piano piano e non sapeva, lei come tutta l’Italia, che da lì a poco il mondo sarebbe cambiato fino a farci mancare anche l’abbraccio di un amico– racconta HALE– Complici anche i 25 anni, in quel momento mi è venuto un po’ naturale fare un piccolo bilancio guardando indietro, quindi ho scritto questa canzone che io stesso avevo bisogno di sentire”.

Il videoclip, girato ad Avezzano con la regia di Daniele Barbiero e con Leonardo Mirabilia alla direzione della fotografia, vede il cantautore all’interno di uno stabile abbandonato con un pianoforte in fiamme. La sceneggiatura, co-scritta dallo stesso HALE, vuole sottolineare quel senso del “perdere tutto” al quale è fortemente legato il brano. Nel video, inoltre, c’è la partecipazione straordinaria di Corrado Oddi, attore marsicano di fama nazionale, e dell’attrice Beatrice Puccilli.