Disney inizia le riprese di Peter Pan & Wendy

A Vancouver sono iniziate le riprese del live action Peter Pan & Wendy della Disney: il film debutterà in streaming nel 2022

Sono iniziate a Vancouver le riprese dell’avventura fantasy live-action Peter Pan & Wendy che debutterà su Disney+ nel 2022. Il film è diretto da David Lowery (Il drago invisibile) e prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile). Basato sul romanzo di J. M. Barrie ‘Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere’ e ispirato al classico d’animazione del 1953, Peter Pan & Wendy è la storia senza tempo di una giovane ragazza che, sfidando il desiderio dei suoi genitori di farle frequentare il collegio, parte con i suoi due fratelli più piccoli verso la magica Isola che non c’è. Lì incontra un ragazzo che si rifiuta di crescere, una piccola fata e un malvagio capitano pirata. Insieme si ritrovano presto a vivere un’emozionante e pericolosa avventura molto molto lontano dalla loro famiglia e dalle comodità di casa.

“Peter Pan è stata a lungo una delle mie storie preferite, in parte perché sono sempre stato restio a crescere, ma anche per l’emozione, l’avventura e l’immaginazione che rendono sempre così attuale il racconto originale di J.M. Barrie. Sono entusiasta di avere l’opportunità di ridefinire i suoi personaggi iconici per una nuova generazione e sono ancora più felice di poterlo fare con un cast e una troupe così sensazionali”, ha raccontato David Lowery come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Il film è interpretato da Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino, Yara Shahidi in quello di Trilli, Ever Anderson in quello di Wendy e Alexander Molony in quello di Peter Pan, Molly Parker in quello di Mrs. Darling e Alan Tudyk in quello di Mr. Darling. Nel cast anche gli esordienti Joshua Pickering nel ruolo di John, Jacobi Jupe in quello di Michael, Alyssa Wapanatahk in quello di Tiger Lily e Jim Gaffigan in quello di Spugna.