Consiglio di Stato: mascherina obbligatoria a scuola tra 6-12 anni

Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di mascherina a scuola tra 6-12 anni: respinta l’istanza cautelare di una coppia di genitori che contestava l’obbligatorietà

I bambini tra i 6 e i 12 anni continueranno ad avere l’obbligo della mascherina tra i banchi di scuola. A confermarlo la terza sezione del Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza cautelare di una coppia di genitori che contestava l’obbligo in età scolare sotto i 12 anni per “problemi respiratori o segni di affaticamento connessi all’uso della mascherina in classe”.

A fronte della documentazione scientifica depositata dagli appellanti, riferisce la Dire (www.dire.it), “esistono altre documentazioni scientifiche da cui emergono conclusioni differenti, cioè nel senso della tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell’uso della mascherina. Ciò viene ritenuto sufficiente a disporne l’uso obbligatorio, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani”.