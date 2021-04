Ghali sarà ambasciatore del marchio Benetton

Benetton sceglie Ghali come brand ambassador: l’artista ricorda su Instagram i sacrifici che ha fatto sua mamma per comprargli i vestiti

United Colors of Benetton ha scelto Ghali come brand ambassador del 2021. E non solo. Il rapper – italiano, nato da generazione tunisini e cresciuto nella periferia milanese – creerà insieme all’azienda una capsule collection attraverso cui celebreranno i loro valori, come l’integrazione, il dialogo e la diversità.

“Ammiriamo il suo stile, le sue idee, il suo atteggiamento. Siamo entusiasti di collaborare con un grande artista, ma soprattutto con un uomo che condivide i nostri valori“, ha dichiarato Massimo Renon, ad di Benetton Group.

L’artista su Instagram ha dichiarato di essere entusiasta di questa nuova avventura ricordando i sacrifici che ha fatto sua mamma per comprargli i vestiti. Ecco il lungo post di Ghali:

“Giuro non saprei da dove iniziare. A scuola, nei corridoi andavo in fissa per i vestiti degli altri anche se mamma si faceva in 4 per comprarmi quello che avevo addosso. In quel momento capii che non era questione di ingratitudine verso la vita e mia madre ma ero io che stavo prendendo una cotta per le forme e i colori che indossavano le persone. Ad un certo punto siamo riusciti a trasmettere un pensiero tramite musica e abbigliamento. Il merchandising si è fermato con i tour e ad ogni domanda che mi facevate a riguardo, rispondevo sempre in modo ambiguo perché sapevo che prima o poi sarebbe arrivata l’occasione di rilasciarvi qualcosa di più grande. Facciamo arte per accompagnare ed intrattenere le nostre esistenze in questo mondo. È vero che la musica non è ferma, ma non ci possiamo unire per praticarla. Dunque faremo dei vestiti colorati che ci terranno uniti anche distanti. Non vedo l’ora Benetton“.