La Delegazione ACI Sport Umbria sbarca sul web

Online il sito web della Delegazione ACI Sport Umbria: a ll’indirizzo www.acisportumbria.it tutte le info, le comunicazioni e le news sull’automobilismo e le attività regionali

E’ online www.acisportumbria.it, il neonato sito internet della Delegazione Regionale ACI Sport Umbria. Si tratta di un nuovo strumento dedicato a tutte le attività, le info, le comunicazioni e le news provenienti dal mondo automobilistico umbro, con il quale e nel quale da ora in poi sarà ancor più agevole dialogare e confrontarsi, anche grazie agli indirizzi e-mail di servizio già operativi: info@acisportumbria.it e stampa@acisportumbria.it .

ACI Sport Umbria “sbarca” per la prima volta sul web con un sito agile e completo, affiancato dai relativi profili ufficiali sui principali social network e nel quale è possibile trovare anche tutti i link utili che rimandano alle altre realtà sportive e istituzionali di riferimento, comprese naturalmente l’ACI e gli Automobile Club di Perugia e di Terni.

Il nuovo strumento a disposizione di utenti, addetti ai lavori, appassionati e mondo dei media è stato progettato per essere il punto di riferimento per l’automobilismo, il karting, i piloti e le attività regionali ed è stato pubblicato online prima dell’inizio della stagione agonistica 2021, in partenza il 27-28 marzo all’Autodromo dell’Umbria a Magione con dieci gare tra auto storiche e moderne.

Suddiviso in sezioni di agevole e intuitiva consultazione, il sito riporta contatti, documenti, regolamenti, calendari, info utili, aggiornamenti, gallerie foto e video e notizie, il tutto in costante aggiornamento con le varie attività previste o in corso di svolgimento.

Su www.acisportumbria.it è inoltre possibile iscriversi alla newsletter e rimanere sempre informati su tutte le novità riguardanti la Delegazione Regionale.

“Abbiamo voluto creare un punto di riferimento per l’automobilismo regionale dal quale attingere informazioni certe sul nostro sport – dichiarano Ruggero Campi e Federico Giulivi, Delegato e Fiduciaro ACI Sport Umbria –. E’ uno strumento di comunicazione dove poter interagire e dialogare anche con le figure istituzionali. Un sito web utile per tutti che auspichiamo favorisca l’intero ambiente umbro delle quattro ruote”.