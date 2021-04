Barilla fa spesa in Canada: acquistata Catelli dry Pasta

Barilla acquista lo storico brand canadese Catelli dry Pasta: l’operazione include anche il pastificio di Montreal e fa seguito a quella per la quota di maggioranza di Pasta Evangelists

Il Gruppo Barilla ha annunciato di aver finalizzato il 29 gennaio il closing per l’acquisizione di Catelli dry Pasta. L’accordo include i brand Catelli®, Lancia® e Splendor® e lo stabilimento di Montreal, nel Quebec.

Quello tra Barilla e Catelli è un matrimonio tra due realtà storiche del settore alimentare: Barilla è un’azienda a conduzione familiare che si è data l’obiettivo di portare nel mondo cibo ispirato allo stile di vita italiano e alla dieta mediterranea. Catelli, leader nel mercato canadese dalla storia centenaria, è allineata a questo impegno. Ora queste due aziende iconiche uniranno le loro forze per perseguire insieme una visione che le accomuna e promuovere il consumo di un cibo buono e sano.

L’accordo fa seguito a quello, siglato poche settimane fa, per l’acquisizione della maggioranza di Pasta Evangelists, premium brand inglese specializzato nella produzione e distribuzione digitali di pasta fresca e sughi di alta qualità. Sempre nel percorso di crescita e sviluppo dell’azienda, Barilla investirà un miliardo di euro in Italia nel quinquennio 2020 – 2024. Questa cifra rappresenta la maggioranza degli investimenti del Gruppo e sarà dedicata a filoni strategici quali il completamento del piano industriale nei siti produttivi di pasta e acquisizioni nel territorio italiano, a partire da quella relativa al pastificio di Muggia (TS), finalizzata nel corso del 2020

“In Barilla stiamo guidando la trasformazione del comparto della pasta. Come leader mondiali del settore, la nostra missione è essere artefici di questa crescita”, ha affermato Claudio Colzani, Amministratore Delegato del Gruppo Barilla. “Catelli Dry Pasta è una scelta naturale per la nostra espansione, considerate le sinergie tra le nostre strategie di business, l’impegno e i valori che ci accomunano. Questa acquisizione non solo evidenzia il nostro senso di responsabilità nel rispondere, attraverso l’innovazione, alle esigenze di un consumatore in continua evoluzione, ma anche la volontà di anticiparle.”

“Barilla è un’azienda di famiglia che da sempre mette al primo posto le persone, a partire dall’attenzione verso i propri dipendenti. Siamo entusiasti di espandere le nostre attività in Nord America e diamo il benvenuto al team di Catelli nella famiglia Barilla”, ha affermato Jean–Pierre Comte, Presidente di Barilla Americas.

Per assicurare una transizione ordinata del business per entrambe le parti, Barilla e Catelli condivideranno le informazioni e i servizi più importanti. Ciò al fine di garantire la piena continuità alle rispettive attività conseguendo, nel contempo, ulteriori efficienze a beneficio dei clienti e dei consumatori.