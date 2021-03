Previsioni meteo 31 marzo: bel tempo da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 31 marzo 2021: clima primaverile sull’Italia con cieli sereni e temperature gradevoli, possibile peggioramento nel weekend di Pasqua

Si chiude oggi un mese di marzo caratterizzato da condizioni meteo altalenanti, con intense ondate di freddo e maltempo e fasi stabili e calde. Queste ultime sono ormai prevalenti da alcuni giorni, grazie all’anticiclone che si è rinforzato sul Mediterraneo garantendo cieli sereni e temperature gradevoli. Nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo, con tempo stabile su tutta la Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino a venerdì il tempo si manterrà stabile e soleggiato, anche se saranno possibili temporali pomeridiani a macchia di leopardo. Sembra sempre più probabile, a seguire, il cedimento dell’anticiclone tra il Sabato Santo e il giorno di Pasqua, con il ritorno delle piogge e un calo delle temperature.

Intanto per oggi, mercoledì 31 marzo 2021, al Nord Italia bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, nel corso della seconda parte della giornata nessuna variazione con ampi spazi di sereno su tutti i settori eccetto locali piovaschi sull’Appennino e Alpi occidentali. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile.

Ennesima giornata primaverile al Centro Italia con sole prevalente fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto la possibilità di innocue nubi irregolari in transito sui settori interni durante le ore pomeridiane tuttavia con tempo stabile e asciutto. In serata condizioni meteo stazionarie.

In Toscana ampi spazi di sereno nel corso delle ore mattutine su tutto il territorio; nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane sempre senza fenomeni. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nelle ore serali su tutti i settori.

Tempo stabile anche al Sud Italia con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo associati. Nubi in sviluppo sui settori interni peninsulari e sulla Sicilia nel corso del pomeriggio, soleggiato altrove.

In Calabria tempo asciutto nella giornata con nubi sparse al mattino in generale aumento al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili sempre però con qualche nube.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.