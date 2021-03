Previsioni meteo 17 marzo: freddo invernale sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 marzo 2021: aria fredda investe la Penisola, possibili nevicate a quote collinari su arco alpino e Appennino meridionale

Condizioni meteo invernali sull’Italia in questa seconda metà del mese di marzo che finora si è dimostrato “pazzerello” con alternanza di sole e incursioni fredde. La giornata di oggi non farà eccezione, con tempo instabile nelle ore pomeridiane e possibili nevicate a quote collinari su arco alpino e rilievi appenninici meridionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’anticiclone continuerà nei prossimi giorni a salire verso la Scandinavia. Questo spostamento richiamerà aria fredda di origine artica verso il Mediterraneo e dunque anche sulla nostra Penisola. Di conseguenza nei prossimi giorni avremo ancora clima invernale, con tempo localmente instabile e temperature inferiori alle medie stagionali.

Intanto per oggi, mercoledì 17 marzo 2021, al Nord Italia giornata prevalentemente stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi in pianura Padana e lungo le coste, nubi più compatte sulle Alpi di confine. Da segnalare soltanto la possibilità di nevicate sulle Alpi e Appennino, isolate piogge in Emilia Romagna e Liguria, dalla nottata sulle altre regioni.

Al mattino tempo stabile sulle regioni centrali dell’Italia con precipitazioni assenti ed ampie schiarite. Dal pomeriggio tempo in graduale peggioramento con precipitazioni in arrivo sulla Toscana ed a seguire anche su Umbria e Marche, nevose fino a quote basse. Tempo stabile sulle restanti regioni.

In Toscana tempo stabile nella mattinata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori, piogge attese al pomeriggio sui settori centro settentrionali. In serata le precipitazioni interesseranno i settori interni con neve fino a 800 metri di quota.

Al Sud tempo instabile su isole maggiori e regioni peninsulari con locali piogge o acquazzoni e nevicate in montagna fino a quote medio-basse. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni in serata o nottata.

In Calabria tempo prevalentemente instabile nella giornata con piogge diffuse su tutta la regione al mattino e al pomeriggio e neve sui rilievi fino a 800-1000 metri. Migliora in serata su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.