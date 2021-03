Hiv: alendronato alleato contro la perdita ossea

La terapia con alendronato può aiutare i pazienti con Hiv a prevenire la perdita ossea secondo gli ultimi risultati di uno studio scientifico

Un breve ciclo di alendronato nei pazienti con HIV e in modo particolare al momento dell’inizio della terapia antiretrovirale a base di tenofovir disoproxil fumarato può aiutare a prevenire la perdita ossea, secondo uno studio presentato al CROI 2021 (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections).

La perdita ossea, l’osteopenia e la sua forma più grave, l’osteoporosi, è una complicanza metabolica comune tra le persone con HIV, in particolare gli anziani. La perdita ossea è aggravata dall’infiammazione cronica ed è associata ad alcuni antiretrovirali, in particolare tenofovir disoproxil fumarato (TDF).

Studi precedenti hanno evidenziato una perdita ossea nel range dal 2 al 6% durante il primo anno di terapia antiretrovirale (ART). La bassa densità minerale ossea (BMD) contribuisce alla fragilità e può portare a cadute e fratture.

La dott.ssa Tara McGinty dell’University College di Dublino e colleghi hanno progettato lo studio APART per valutare se l’uso a breve termine di una formulazione generica del bisfosfonato alendronato orale possa prevenire la perdita ossea nelle persone che iniziano il trattamento per l’HIV.

Il farmaco, approvato per il trattamento dell’osteoporosi nelle persone sieropositive, agisce rallentando il riassorbimento osseo da parte delle cellule note come osteoclasti. Normalmente, l’attività di queste cellule che distruggono l’osso e delle cellule che producono l’osso (osteoblasti) è equilibrata, ma l’HIV o il suo trattamento possono portare a un livello più alto di turnover osseo e sembra spostare l’equilibrio verso la perdita ossea rispetto alla formazione ossea.

Questo studio multicentrico di fase 4 ha arruolato 50 persone affette da HIV non trattate in precedenza che stavano iniziando regimi antiretrovirali contenenti TDF, emtricitabina e un terzo farmaco. Quasi tutti (94%) hanno utilizzato gli inibitori dell’integrasi.

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 70 mg di alendronato orale o un placebo, una volta alla settimana, a partire da due settimane prima dell’inizio dell’ART fino alla settimana 14. Supplementi giornalieri di calcio e vitamina D3 sono stati forniti a entrambi i gruppi. La densità minerale ossea (BMD) è stata misurata a livello della colonna lombare e dell’anca al basale e alle settimane 14, 26 e 50.

La maggior parte dei partecipanti (86%) erano uomini e l’età media era di 35 anni (range da 32 a 40 anni). Nel complesso, circa la metà erano bianchi, un terzo erano africani e il 20% erano sudamericani, sebbene le proporzioni differissero tra i gruppi alendronato e placebo.

Secondo gli autori, sebbene la popolazione fosse etnicamente diversificata, la giovane età e il numero limitato di donne sono motivo di preoccupazione, poiché le persone anziane, in particolare le donne in post-menopausa, sono ad alto rischio di perdita ossea.

La maggior parte dei partecipanti è stata classificata come avente un peso normale. La densità ossea al basale era simile in entrambi i gruppi. Anche se doveva essere un criterio di esclusione, le persone nel braccio alendronato avevano tre volte più probabilità di quelle nel gruppo placebo di aver avuto fratture pregresse (33% vs 8%).

Al contrario, un minor numero di destinatari di alendronato erano fumatori o ex fumatori, un noto fattore di rischio per la perdita ossea. La conta mediana dei CD4 era leggermente inferiore nel gruppo alendronato rispetto al gruppo placebo (348 vs 428).

Alla settimana 14, una differenza tra i due gruppi era già evidente. Le persone assegnate all’alendronato hanno avuto un aumento mediano dell’1,88% nella BMD totale dell’anca rispetto a una diminuzione dello -0,65% nel gruppo placebo, una differenza statisticamente significativa (p=0,03).

La BMD è diminuita lentamente e costantemente in entrambi i gruppi, finendo con un aumento di + 0,50% nel gruppo alendronato rispetto a una diminuzione del -2,70% nel gruppo placebo alla settimana 50, che è rimasta significativa (p=0,02).

Il gruppo alendronato ha visto un aumento mediano di + 1,24% della BMD a livello della colonna lombare a 14 settimane rispetto a una diminuzione di -0,96% nel gruppo placebo, una differenza significativa (p=0,01).

Ancora una volta, la densità ossea è diminuita in entrambi i gruppi nel tempo. A 24 settimane, c’era ancora un aumento dello 0,50% nel gruppo alendronato rispetto a una diminuzione del -2,50% nel gruppo placebo. Ma alla settimana 50, questo è sceso rispettivamente a una diminuzione del -1,40% e del -3,70% nei due gruppi e la differenza non era più significativa.

L’alendronato è risultato sicuro e generalmente ben tollerato. Circa la metà dei destinatari di alendronato (52%) e il 39% dei destinatari di placebo hanno manifestato eventi avversi correlati al trattamento, più comunemente sintomi gastrointestinali. Non si sono verificati eventi avversi gravi in nessuno dei due gruppi e nessuno che assumeva alendronato si è ritirato dallo studio a causa di eventi avversi (sebbene lo abbiano fatto tre destinatari del placebo).

Come ribadiscono gli autori, un breve ciclo di alendronato all’inizio dell’antiretrovirale ha impedito la perdita ossea associata all’ART per 48 settimane a livello dell’anca, mentre un effetto protettivo è stato osservato anche a livello della colonna lombare, ma è stato limitato alle prime 24 settimane, hanno concluso i ricercatori.

Dato che il farmaco è poco costoso, facilmente disponibile e ben tollerato, hanno aggiunto, questi dati supportano l’uso di alendronato generico di breve durata per preservare la BMD nelle persone con HIV che iniziano la ART, anche in contesti con risorse limitate.