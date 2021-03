Come sfruttare la Pasqua in lockdown per prendersi cura di sé: ecco quali sono gli effetti della beauty routine sulla nostra psiche

E anche quest’anno la Pasqua si fa a casa. Il che non aiuta certo il nostro umore. Ormai provati da più di un anno di restrizioni, quello che possiamo e dobbiamo fare è pensare a noi stessi e all’importanza della cura costante del nostro corpo per il nostro benessere generale.

Gli esperti di Guidapsicologi.it. ci spiegano la relazione tra la cura di sé e il benessere psicologico, e ci danno preziosi consigli da applicare fin da subito al nostro quotidiano.

La relazione corpo mente

Troppo spesso pensiamo al corpo e alla mente come fossero due elementi indipendenti, e trascuriamo l’inscindibile legame di influenza reciproca che è alla base di questa relazione complessa. Invece le nostre esperienze quotidiane sono vissute contemporaneamente su due fronti inseparabili: fisico e psicologico.

Il corpo e la mente sono infatti in uno stato di profonda connessione continua. Ciò che sentiamo con il corpo, si ripercuote sulla nostra interiorità, e viceversa, se siamo felici e di buon umore, anche il nostro corpo ne trarrà giovamento. Se per esempio, andiamo a fare una passeggiata all’aria aperta, ascoltiamo una canzone, vediamo un amico che non vediamo da tempo, ci concediamo un bagno caldo rilassante o mangiamo uno dei nostri piatti preferiti, il piacere di queste esperienze sarà totalizzante, includendo sia la mente che il corpo.

La cura di sé. Un atto d’ amore

La quotidianità, la fretta di correre da una parte all’altra, l’essere multitasking, avere sempre la testa in mille cose contemporaneamente e dedicare attenzioni agli altri, ci portano a dimenticarci di prenderci cura di noi stessi.

Prendersi cura di sé è prima di tutto un dovere. Volerci bene è necessario per essere delle persone che guardano il proprio cammino con entusiasmo e positività, con energia e voglia di fare. I sentimenti che si generano dentro di noi quando impariamo a volerci bene sono dotati di una potenza incredibile e possono fare la differenza sul nostro modo di intendere la vita e di approcciarsi ad essa.

Il valore del tempo dedicato

In quest’ultimo anno, abbiamo passato molto tempo (forzato) da soli. Un lungo periodo che ha fatto emergere una relazione fondamentale, quella con noi stessi, da curare e coltivare quotidianamente, dedicandogli tutte le attenzioni che si merita.

Impariamo a pensare a noi come una persona in più, come una relazione in più, la più importante delle relazioni che potremmo mai instaurare, perché è la relazione che abbiamo durante la vita intera, una relazione dalla quale non si può scappare, che è sempre lì. È la relazione fondamentale, quella che fa sì che tutte le altre funzionino più o meno bene. Ma come fare? Iniziamo dalle piccole cose, dai piccoli gesti quotidiani.

L’importanza di una beauty routine per mente, anima e corpo

Prendersi cura di sé con una serie di piccole azioni quotidiane può sembrare banale, però non lo è. Anzi, ecco perché dovremmo instaurare una beauty routine e gli immensi benefici che comporta.

Da fare ogni giorno. È importante che i gesti di cura siano quotidiani, che diventino una sorta di rituale di benessere da ripetere giorno dopo giorno: la beauty routine deve trasformarsi in un momento di amore per noi stessi.

Trovare il tempo. Ritagliare nella nostra giornata dei momenti di cura è un toccasana per la mente, perché significa staccare da tutto e dimenticarsi dei problemi. Il tempo è il più grande regalo che possiamo fare a noi stessi.

Benefici del contatto fisico. Se siamo stanchi, stressati o contratti, pratichiamo un automassaggio: piedi, viso, mani, corpo. Concentriamoci sul piacere che infonde in noi questa azione. Dal corpo alla mente.

L’olfatto, il più antico dei cinque sensi. I prodotti beauty solitamente sono profumati. Scegliamo essenze che ci rilassano e ci mettono di buon umore, magari seguendo i consigli dell’aromaterapia.

Pelle idratata. Una pelle idratata ci fa sentire bene, e ci regala un aspetto luminoso e sano. Utilizzare prodotti idratanti, sia in doccia che creme, ci farà sentire molto più energici e vitali.

Capelli sani e puliti. Cosa c’è di più piacevole di uno shampoo massaggiante profumato? Approfittiamo del tempo a disposizione per fare delle maschere e recuperare forza e luminosità.

Un’immagine riflessa che ci piace. Guardiamoci allo specchio e scopriamo una persona che non è affatto male e che si prende cura di sé: questa è una vera e propria conquista, oltre ad essere una grande iniezione di fiducia in se stessi.

Ognuno ha la sua beauty routine. Si tratta di una pratica fortemente personale, dalla durata ai rituali che decidiamo di inserirvi. Ciò che conta è che sia pensata su misura delle nostre necessità.

Silenzio o musica rilassante. Impariamo a trasformare la beauty routine in un momento di pace e di relax. Accendiamo delle candele per preparare l’ambiente, magari degli incensi, e godiamoci la meraviglia di un momento tutto per noi.

impariamo ad ascoltare il nostro corpo, siamo più ricettivi. Quando manteniamo in modo attivo un contatto di cura e amore verso noi stessi, partendo dal nostro corpo, impariamo ad ascoltarlo e a conoscerlo meglio, siamo sensibili alle sue necessità (che poi sono le nostre!) e sappiamo cosa fare per soddisfarle al meglio.