Chi l’ha visto? riapre il caso di Denise Pipitone

Il caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, si riapre grazie a “Chi l’ha visto?”: potrebbe essere in Russia

Chi è Olesya Rostova, la giovane donna che ha dichiarato di essere stata rapita quando era bambina alla tv russa? Potrebbe essere Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004? La ragazza somiglia molto a Piera Maggio, la madre di Denise, e la sua attuale età è compatibile. Durante l’appello lanciato per ritrovare sua madre, Olesya ha raccontato che, dopo il suo rapimento, all’età di 5 anni, è stata portata in un campo rom. Il video della ragazza verrà mostrato nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 31 marzo alle 21. 20 su Rai3.

Nel corso della puntata, spiega la Dire (www.dire.it), si parlerà anche del caso di Barbara Corvi, scomparsa nel 2009 da Amelia (Terni): è stato arrestato con l’accusa di omicidio il marito Roberto Lo Giudice che davanti alle telecamere del programma aveva sempre detto che sua moglie si era allontanata volontariamente. Come sempre, nel corso della puntata, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.