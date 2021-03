Instagram down: pioggia di segnalazioni in Italia

Instagram non funziona: diverse segnalazioni degli utenti al Codacons da diverse zone dell’Italia. L’associazione chiede indennizzi

Instagram ancora una volta in down in tutta Italia. Lo denuncia il Codacons, che sta ricevendo le segnalazioni degli utenti da diverse zone del Paese.

A Roma come a Napoli, Milano e Venezia gli utenti segnalano l’impossibilità di accedere al noto social network, e numerosi malfunzionamenti nelle varie pagine dell’app che rendono impossibile fruire del servizio – spiega il Codacons –. Un black out che fa seguito a quello del 19 marzo scorso, quando si registrò il down contemporaneo di WhastApp, Facebook e Instagram.

Disservizi che, secondo il Codacons, si stanno ripetendo con eccessiva frequenza, danneggiando in particolare chi svolge la propria attività lavorativa su Instagram attraverso ad esempio profili commerciali.

Chiediamo alla società di fornire spiegazioni sul nuovo blocco dell’App, e di fornire rassicurazioni circa le cause del problema tecnico – prosegue il Codacons –. Ribadiamo inoltre la necessità di indennizzare gli utenti che, per la seconda volta in 10 giorni, sono stati coinvolti nel disservizio.