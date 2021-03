La giovane artista italo francese Chantal pubblica il remix di “Lune et soleil”: il brano è online su tutte le piattaforme digitali

E’ fuori LUNE ET SOLEIL (I.O.L. CLUB REMIX). Il brano è il primo remix presentato dalla giovane artista italo francese e secondo episodio del progetto GATE07, che ha visto come prima uscita la versione originale del pezzo.

La nuova traccia è il risultato della collaborazione interazionale fra I.O.L, acronimo di Industries of Lust, nome dietro il quale si celano Marco Biondi, Luigi Speciale (DJ Speciale) e Simone Onorante, insieme al rapper svizzero JAFF GENEVA e il produttore e arrangiatore HARU (Daniele Lusin).

La giovane artista classe ’95, nata e cresciuta a Udine da madre italiana e padre francese, è stata all’estero per diversi anni per motivi di studio e musica e si è ora stabilita a Milano. Chantal ha da tempo intrapreso in progetto GATE07, che vede la realizzazione di una carrellata di singoli, frutto di collaborazioni italiane ed estere che ambiscono a introdurre un sound e ritmo nuovo nel panorama italiano.

LUNE ET SOLEIL è infatti un mélange di italiano e francese, con influenze afro-pop e una grinta tutta italiana.

Nel suo Remix il collettivo I.O.L. riprende questo mood e lo caratterizza con ritmi alti e vibes da club che invitano a ballare chiunque lo ascolti, trovando il modo per essere vicini attraverso la danza, benché ancora lontani dal poter tornare a ballare in un unico posto.

Il concept creativo, creato dalla fotografa Alina Brag, in collaborazione con la make-up artist Giada Stocco, è basato sulla serata delle due protagoniste, che inizia con un trash-food party e finisce con una serata fra donne in cui si preparano ad uscire benché non sia necessario. Questo a sottolineare che a volte, i momenti di semplicità con una persona, sono tutto quello di cui abbiamo bisogno per divertirci.

Una coreografia del pezzo, creata da Matilde Ceron, e lanciata dall’influencer Carolina de Almeida, ballerina dell’accademia KC Hip Hop School, verrà lanciata su TikTok e IG Reels come la ‘LUNE ET SOLEIL CHALLENGE’ (#LUNESOLEILCHALLENGE).

