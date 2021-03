Takeda compra la biotech Maverick Therapeutics

Takeda acquista la biotech Maverick Therapeutics per la tecnologia oncologica T-Cell Engager. Operazione da 525 milioni di dollari

Takeda Pharmaceutical ha deciso di acquisire la biotech Usa Maverick Therapeutics di cui già deteneva una quota per controllare e far avanzare il suo portafoglio immunitario-oncologico. L’acquisizione espande il portafoglio immuno-oncologico di Takeda con due candidati allo sviluppo e con l’accesso a COBRA, la piattaforma di Maverick di T-cell engager bispecifici, specificamente progettata per il trattamento di tumori solidi.

Il candidato principale di Maverick, TAK-186 (già MVC-101), un T-cell engager condizionalmente attivo, è il primo nella sua categoria a entrare in clinica con il recente avvio di uno studio di fase 1/2.

La collaborazione pluriennale tra le due aziende, “build to buy” iniziata nel 2017 culmina nell’esercizio da parte di Takeda del diritto di rilevare Maverick per un importo massimo di 525 milioni di dollari consistente in un pagamento immediato e pagamenti al raggiungimento di importanti obiettivi intermedi fatti salvi determinati adeguamenti.

Poiché Takeda sta esercitando l’opzione all’inizio del quinto anno, è chiaro che l’azienda biofarmaceutica californiana ha impressionato il suo partner. “Penso che il fatto che abbiano deciso di saltare in anticipo parli di due cose. La prima è la convalida di ciò che ci entusiasma, i progressi che abbiamo fatto come squadra, come azienda”, ha detto l’amministratore delegato della Maverick, Jim Scibetta. “Inoltre, penso che per loro, la speranza che questo possa essere fatto in un modo ordinato che abbia il nostro team nell’organizzazione Takeda, specialmente durante questo periodo critico per noi, mentre stiamo sviluppando due grandi farmaci”.

Takeda ha espresso fiducia e ottimismo nelle nuove aggiunte alla sua pipeline. “La piattaforma COBRA si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio di immuno-oncologia come complemento alla nostra crescente pipeline di immunità reindirizzata”, ha detto Chris Arendt, a capo dell’unità oncologica di Takeda. “I dati preclinici di Maverick hanno mostrato un profilo di sicurezza incoraggiante e hanno dimostrato l’immenso potenziale terapeutico di COBRA nei tumori solidi, il che ha rafforzato la nostra fiducia nella piattaforma”.

Il candidato principale è TAK-186 (ex MVC-101), un ingaggiatore di cellule T condizionatamente attivo first in class, recentemente entrato in clinica in uno studio di fase I/II per il trattamento dei tumori solidi che esprimono EGFR, come quelli che si trovano nei tumori testa collo.

TAK-280 (MVC-280) dovrebbe unirsi a TAK-186 in clinica durante la seconda metà del 2021 per il trattamento dei tumori solidi che esprimono B7H3 come il cancro alla prostata.

La piattaforma COBRA di Maverick adotta un approccio altamente specifico e potente per colpire i tumori solidi, e parallelamente questa tecnologia permette di limitare le tossicità sui tessuti sani.

Gli ingaggiatori di cellule T bispecifici hanno avuto successo clinico nel trattamento dei tumori ematologici, ma finora hanno avuto un’applicazione limitata nei tumori solidi – che costituiscono il 90% dei tumori diagnosticati – a causa di problemi di tossicità. COBRA, che sta per COnditional Bispecific Redirected Activation, sfrutta il microambiente altamente proteolitico del tumore per l’attivazione delle cellule T.

“I pazienti con tumore solido, quando iniziano a vedere una risposta al tumore, devono affrontare anche una tossicità limitante la dose che impedisce loro di ricevere dosi sufficienti”, ha spiegato il SVP della ricerca e sviluppo di Maverick , Chad May. “Per superare questo, abbiamo sviluppato questa piattaforma che chiamiamo COBRA, e qui, è somministrato come un pro farmaco. Dopo la somministrazione, può arrivare al bersaglio sul tumore o sul tessuto normale, ma non viene acceso o attivato fino a quando non si verifica un evento proteolitico, e c’è una scissione della molecola che cambia la sua struttura da un attivo ingaggiatore di cellule T”.

Il processo di produzione per questo tipo di farmaco è complesso, e quando Maverick si è imbattuto in sfide organizzative e tecnologiche, alcune delle quali legate alla pandemia di COVID-19, Takeda ha risposto alla chiamata.

“Quello è stato il periodo in cui sono intervenuti e hanno fornito alcune competenze per aiutarci a capire come procedere con il nostro farmaco principale. Poi, con il nostro secondo farmaco che sarà in clinica più tardi quest’anno, sono intervenuti come produttori in un sito che stavano aprendo in Giappone quando ci siamo scontrati con altri produttori che non avevano la capacità di seguire la situazione”.

Secondo i termini dell’accordo, Maverick riceverà un pagamento anticipato pre-negoziato, insieme a potenziali pietre miliari di sviluppo e di regolatorie. L’accordo dovrebbe essere finalizzato nel primo trimestre dell’anno fiscale 2021 di Takeda.

“I tumori solidi rimangono un’area elevata di bisogni insoddisfatti, quindi esercitando la nostra opzione per acquisire Maverick, speriamo di sbloccare la potenza del sistema immunitario nei tumori solidi, applicando anche gli insegnamenti della piattaforma COBRA in altri programmi e modalità di I-O”, ha detto Arendt. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai dipendenti di Maverick nel team Takeda e di continuare il nostro lavoro insieme”.