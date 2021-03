Previsioni meteo 29 marzo: sole e caldo in aumento

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 29 marzo 2021: bel tempo su tutta l’Italia con l’anticiclone che resisterà per gran parte della settimana di Pasqua

Dopo una lunga fase instabile e fredda sull’Italia sono tornate condizioni meteo primaverili grazie all’alta pressione che ora protegge il nostro Paese dalle perturbazioni. La settimana che porta alla Pasqua inizia dunque con il bel tempo da Nord a Sud e temperature massime in ulteriore aumento anche nella giornata di oggi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per gran parte della Settimana Santa avremo tempo stabile, con caldo in aumento e picchi fino a +25°C. Il clima si manterrà asciutto e tipicamente primaverile fino al Venerdì Santo, quando l’anticiclone inizierà a cedere. Il weekend di Pasqua potrebbe dunque vedere il ritorno del maltempo con piogge su gran parte dell’Italia e un nuovo calo delle temperature.

Intanto per oggi, lunedì 29marzo 2021, al Nord Italia al mattino condizioni meteo stabili con nuvolosità irregolare al nord-est e nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana. Al pomeriggio prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. In serata stabilità piena con ampi spazi di sereno. Possibili nebbie in formazione nella notte, sui medesimi settori.

Al Centro al mattino locali foschie tra Lazio e Umbria e qualche nube bassa sui settori costieri Tirrenici e Adriatici. Netto miglioramento nel corso delle ore pomeridiane con cieli in prevalenza sereni. In serata nessuna variazione con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni e qualche addensamento tra Molise e Puglia specie sui settori costieri. Al pomeriggio qualche nube cumuliforme sui settori Appenninici ma senza fenomeni associati. In serata migliora con ampie schiarite.

Temperature minime e massime in aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.