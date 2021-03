Denti mancanti: come cambia la nutrizione

Cosa succede nel caso in cui manchino uno o più denti? Scopr icon il Centro Odontoiatrico Neuromed come cambia l’alimentazione in queste situazioni

Dopo aver fatto un intervento di Implantologia, accade spesso che i pazienti, vogliano tornare a mangiare cibi croccanti. Infatti, frequentemente si rimuovano dalla dieta alcuni dei cibi più nutrienti a causa della mancanza di uno o più denti.

L’implantologia ha come principale scopo quello di aiutare le persone a masticare meglio e senza sofferenza grazie alla sostituzione dei denti mancanti con gli impianti e denti artificiali.

Uno stile di vita sano ha alla base una dieta bilanciata, capita però, in alcuni casi, di eliminare alcuni cibi a causa del dolore durante la masticazione o della mancanza di uno o più denti. Una dieta non equilibrata potrebbe portare a carenze di proteine, vitamine o minerali. Alcuni studi mostrano infatti che più denti mancano e peggiore è l’alimentazione. Anche l’assenza di un solo dente può essere un problema poiché, durante la masticazione, si sforzano maggiormente i denti attorno a quello mancante.

L’impianto dentale è vantaggioso perché si integra con l’osso mascellare, di conseguenza permette di controllare meglio la muscolatura che coinvolge la masticazione. Appare quindi più semplice masticare, inoltre l’assunzione di alcuni cibi non costituisce più una difficoltà. L’impianto evita anche che i denti circostanti di spostino in modo considerevole.

I dentisti posssono aiutare a reintrodurre alcuni cibi nella dieta: dopo un intervento di implantologia non è possibile tornare a mangiare normalmente sin da subito Deve infatti trascorre del tempo prima di reinserire alcuni cibi, specialmente quelli più duri. Una volta portata a termine la guarigione la tua dieta sarà nuovamente ricca di cibi nutrienti.

Per condurre uno stile di vita sano è fondamentale mangiare in modo adeguato: ecco perché è importante capire quando è il momento giusto per sostituire uno o più denti mancanti con un impianto dentale.

