Corso Mother Assistant, iscrizioni ancora aperte

Mother Assistant: aperte fino al 3 aprile le iscrizioni al corso gratuito per diventare figure di riferimento e sostegno alle neo mamme e ai neo papà

Inizierà il prossimo 6 aprile il corso gratuito dal titolo “Mother Assistant”, che si terrà con incontri settimanali on line fino all’11 maggio 2021 e sarà tenuto da Valentina Valcelli, ostetrica e membro del team Maishamani, nell’ambito del progetto CERCHIO – Connessioni Educative, Relazioni Chiave Inclusive ed Omnicomprensive, iniziativa realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed in collaborazione con il Comune di Marsciano e FORMA.Azione, che da anni si occupa di formazione ed educazione inclusiva.

Il corso, non professionalizzante, punta a fornire le conoscenze e competenze di base affinché i partecipanti possano diventare “Mother Assistant” figure di riferimento, che offrono un aiuto pratico ed un sostegno emozionale alle neo mamma e ai neo papà, in un momento particolare della loro vita: gravidanza, parto e primi mesi di vita del bambino ( Gli incontri on-line si terranno tutti i martedì dal 6 aprile all’11 maggio, ore 17.00 – 19.00. È possibile iscriversi fino al 3 aprile a questo link https://forms.gle/UtuPTG7QcrH1MNGv9 ).

La figura del “Mother Assistant” vuole essere un ulteriore supporto, al fianco dei servizi già presenti sul territorio per le gestanti, per i bambini e per le famiglie. Accompagnare le famiglie nell’accoglienza di una nuova vita, supportando il loro ben-essere, è un processo che riguarda i genitori, ma che dovrebbe coinvolgere tutta la comunità, che può svolgere una funzione di contenimento e di supporto se adeguatamente informata e formata. Coinvolgere la comunità più ampia in processi di condivisione culturale significa creare le condizioni per una società accogliente: una società che non giudica, ma offre sostegno, che si mette a disposizione e non si contrappone come un ostacolo, che sa come esprimersi ed evita comportamenti disfunzionali al ben-essere della famiglia che si allarga.

Nell’ottica della formazione di una comunità sempre più educante, il progetto CERCHIO, ha già messo in campo diverse azioni e dopo il corso per “Mother Assistant” proporrà il corso per genitori di bambini di 0-6 anni “Alleanze mamma e papà: genitorialità”, tenuto da Francesca Pierotti, educatrice sanitaria professionale, che affronterà il tema complesso delle emozioni che caratterizzano il rapporto genitore/figlio, delle manifestazione delle prime forme di disagio, come i disturbi alimentari infantili. I tre incontri gratuiti, si terranno on line il 22/29 aprile e il 6 maggio 2021 (Per iscrizioni entro il 20 aprile https://forms.gle/UtuPTG7QcrH1MNGv9 ).