“La cura”: i Circo di Vetro omaggiano Battiato

“La cura” è il singolo omaggio dei Circo di Vetro al capolavoro di Franco Battiato: il brano è su tutte le piattaforme digitali

La Cura di Franco Battiato è senza dubbio uno dei brani più intensi e profondi della musica italiana. Una canzone al limite della sacralità, che si avvicina ad una preghiera, un inno all’amore universale, composto da parole e musica che travolgono l’ascoltatore con la mente e con il cuore.

L’idea di farne una versione personale è stato quasi un azzardo per I Circo di Vetro, una band che ha radici molto diverse ma che, davanti a questa poesia, non ha potuto fare a meno di seguire il proprio istinto.

“C’è stato un momento in cui, senza condividerlo fra noi, tutti e 5 abbiamo ritrovato in quella musica e in quelle parole uno specchio in cui ci siamo riflessi, in silenzio, cullati dalle scale, dagli arpeggi e dalle parole”.

Il brano è il primo della band ad uscire sotto etichetta Sorry Mom!

Nell’estate 2015 Fabio, Gianfranco, Andrea, Nicolò e Mattia, già coinvolti nel progetto Reapers, scelgono di chiudere il precedente capitolo ed aprire I Circo di Vetro alla ricerca di nuove sonorità.

Le influenze sono molteplici ed eterogenee e spaziano dall’alternative rock al progressive, passando attraverso il pop degli 80s ed alla musica classica. La band cerca di tradurle nella produzione di materiale inedito in lingua italiana e nel riarrangiamento di cover secondo la propria identità sonora.

La band, dopo aver partecipato e vinto, per la categoria “Gruppi”, l’edizione 2016 del “Liguria selection festival”, ha avuto la possibilità di aprire il concerto di Pino Scotto nell’edizione 2016 del Bubblefest pavese.

Nel 2017 il gruppo registra il primo inedito “Io Sono Qua” e nel 2020 la band firma un contratto con “Sorry Mom!” con la quale esce il singolo “La Cura”, cover del capolavoro di Franco Battiato, a cui seguirà l’uscita di un nuovo singolo originale.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=McpXBofkUIM&feature=youtu.be&ab_channel=CircodiVetro

ASCOLTA “LA CURA”!

Spotify: https://spoti.fi/2Os1INz

ITunes: https://apple.co/3qzRbxn

YouTube: https://bit.ly/3ehDccX

Deezer: https://bit.ly/3bquffp

Amazon: https://amzn.to/3eiQ3LT

https://www.facebook.com/circodivetro

https://www.instagram.com/circodivetro