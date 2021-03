Schizofrenia: luvadaxistat deludente in fase II

Schizofrenia: risultati deludenti in fase II per il farmaco sperimentale luvadaxistat, ma si punta sui risultati nella sfera cognitiva

Neurocrine Biosciences, una biotech Usa con sede a San Diego, martedì scorso ha reso noto che un farmaco sperimentale per la schizofrenia, recentemente ottenuto su licenza da Takeda, ha fallito un test clinico chiave.

Il farmaco, noto come luvadaxistat, dovrebbe aiutare i pazienti schizofrenici con “sintomi negativi”, un termine che comprende una serie di condizioni difficili da trattare come la mancanza di motivazione, problemi di comunicazione e emozioni limitate. Ma, secondo i risultati di uno studio di Fase II, i pazienti trattati con il farmaco non hanno ottenuto risultati significativamente migliori rispetto a quelli che hanno ricevuto un placebo, come misurato da una scala che valuta la gravità dei sintomi negativi.

Anche se luvadaxistat non ha centrato l’end point principale, ha avuto successo sugli endpoint secondari focalizzati sullo stato cognitivo del paziente. La direzione di Neurocrine ha trovato quei risultati abbastanza incoraggianti per passare a un’ulteriore valutazione clinica del farmaco. In una dichiarazione, Eiry Roberts, chief medical officer di Neurocrine, ha detto che la società prevede di lavorare con Takeda per fa proseguire lo sviluppo di luvadaxistat.

Luvadaxistat è un potenziale inibitore selettivo orale, ‘first in class’, con un’alta affinità di legame alla d-amminoacido ossidasi (DAAO).

Mira al glutammato, un neurotrasmettitore abbondante nel cervello. Nella schizofrenia, l’ipofunzione del recettore N-metil D-aspartato (NMDA) sugli interneuroni PV+ dell’acido gamma-aminobutirrico (GABA) provoca la disinibizione dei neuroni corticali o ippocampali del glutammato che proiettano ai neuroni piramidali. I disturbi corticali sono responsabili dei sintomi negativi/cognitivi della schizofrenia, mentre il rilascio sottocorticale di dopamina a valle si manifesta come i sintomi positivi del disturbo.

La scorsa estate, Neurocrine ha fatto una grande scommessa sui farmaci psichiatrici di Takeda, ottenendo in licenza sette programmi in un accordo valutato oltre 2 miliardi di dollari.

Luvadaxistat era il più avanzato del gruppo, essendo entrato in fase 2 nel 2017. Il farmaco blocca un enzima che degrada un certo tipo di aminoacido importante per la funzione del cervello.

Mentre la scienza dietro luvadaxistat ha suscitato entusiasmo, gli analisti di Wall Street hanno perso molto del loro ottimismo nel programma il mese scorso, dopo che la Concert Pharmaceuticals del Massachusetts ha riportato risultati deludenti per un farmaco sperimentale destinato a funzionare in modo simile.

Nonostante le minori aspettative, i risultati negativi per luvadaxistat hanno fatto scendere il valore delle azioni di Neurocrine più del 7%. Le azioni sono scambiate a $101 a pezzo martedì mattina, poco più del 20% in meno rispetto allo scorso giugno, quando Neurocrine ha siglato il suo accordo con Takeda.

Neurocrine non si è arresa, tuttavia. La biotech ora sembra rimodellare i suoi piani di sviluppo basati sul potenziale impatto della droga sulla sfera cognitiva. Rimane un grande bisogno di trattamenti che possano combattere il deterioramento cognitivo nei pazienti schizofrenici. Se luvadaxistat dovesse ottenere l’approvazione in questa indicazione, potrebbe fornire una preziosa fonte di diversificazione delle entrate per Neurocrine, che dipende quasi interamente da Ingrezza, la sua terapia commercializzata per la discinesia tardiva.