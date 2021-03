Previsioni meteo 26 marzo: clima primaverile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 marzo 2021: inizia un weekend con tempo in prevalenza stabile sull’Italia, ma attenzione a possibili temporali pomeridiani

Il mese di marzo si avvia alla conclusione con condizioni meteo tipicamente primaverili sull’Italia dopo una lunga fase fredda e temperature decisamente fuori stagione. L’anticiclone che da ormai qualche giorno ha ripreso a dominare lo scenario anche nella giornata di oggi garantirà tempo in prevalenza stabile, anche se non si escludono piogge e temporali pomeridiani sui rilievi appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del weekend non avremo variazioni di rilievo. L’anticiclone che staziona sul Mediterraneo si alternerà con le correnti più umide che potranno dar luogo ad acquazzoni primaverili specie sui rilievi. I modelli continuano inoltre a confermare per la settimana di Pasqua un ulteriore miglioramento grazie al rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo Centro Occidentale.

Intanto per oggi, venerdì 26 marzo 2021, al Nord Italia bel tempo al mattino con cieli sereni o al più irregolarmente nuvolosi sulle regioni occidentali. Instabilità in aumento dal pomeriggio con locali precipitazioni in Liguria e sulle Alpi, nevose a quote medio-alte.

Giornata dal tempo per lo più stabile sulle regioni centrali d’Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, qualche disturbo possibile sui settori interni durante le ore pomeridiane, stabile altrove. Precipitazioni assenti in serata e nottata.

In Toscana nuvolosità irregolare al mattino su tutto il territorio ma con tempo asciutto, piogge sparse al pomeriggio specie sui settori interni della regione; nelle ore serali le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili su tutti i settori.

Condizioni meteo stabili sulle regioni meridionali del Paese con cole prevalente al mattino, da segnalare soltanto la possibilità di piogge o acquazzoni al pomeriggio sui settori appenninici.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite su gran parte della regione alternate a locali innocui addensamenti; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni.

Temperature minime e massime in generale aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.