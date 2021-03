Aburrido y su banda e Micalizzi collaborano per un singolo

Franco Micalizzi ha prodotto il brano “Aburrido” per Aburrido y su banda: la canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali

In radio, già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali arriva “ABURRIDO” il singolo di ABURRIDO y su Banda pubblicato da New Team Music distribuzione Believe Digital.

Aburrido è un brano che rientra in un genere misto tra la musica latina e la house, molto ballabile e divertente.

Il brano, che è uno strumentale, è stato composto da Franco Micalizzi che lo ha anche prodotto e quando lo ha proposto ad Aburrido ha trovato subito il suo entusiasmo e il desiderio di realizzarlo.

Osvaldo Aburrido, nasce a Cuba negli anni 70 e inizia a studiare pianoforte in conservatorio ma la sua vera passione sono le percussioni che ha modo di conoscere bene frequentando i posti tipici dove la tradizione è molto apprezzata. Dopo il diploma riesce ad andare negli Stati Uniti a Filadelfia e poi a New York dove, dato il suo grande talento, riesce ad entrare nel giro dei migliori musicisti partecipando a molte leggendarie jam-session. Fatta questa esperienza, ed essendo un musicista completo e talentuoso, si sposta in Europa, Germania prima poi Olanda, dove inizia la sua esperienza discografica.

I suoi arrangiamenti sono ispirati dalla ricerca dai suoni dei primi synth che per lui sono i più puri ed interessanti. Da questa ricerca nasce appunto Aburrido (annoiato in spagnolo).

Purtroppo, non è possibile trovare sue foto neanche sul web perché ha dichiarato che lui da sempre non vuole farsi fotografare poiché crede che chi prende la sua immagine lo privi di un po’ della sua anima.