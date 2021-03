Lo Scomodo online con il singolo “Tabula Rasa”

“Tabula Rasa” è il nuovo singolo del rapper salentino “Lo Scomodo”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Il rapper salentino Lo Scomodo ha pubblicato il suo nuovo singolo “TABULA RASA”.

Il brano, uscito sotto l’etichetta discografica Kalabria Records, è frutto della collaborazione con il giovane e talentuoso produttore calabrese Yusuf Norris.

Disponibile su tutti i negozi digitali, è possibile scaricarlo su iTunes e sul sito della Doctors of Chaos Music Group, ascoltarlo in streaming sui portali Spotify, Deezer, Tidal e sul player audio sempre nel sito della Doctors of Chaos Music Group.

È stato pubblicato anche il video lyrics del brano sul canale YouTube dell’artista che abbina sempre sonorità fresche della musica trap a testi e liriche interessanti unendo nuovi stili di flow a quelli old school e ragamuffin con i quali il rapper Lo Scomodo ha maturato tutta la sua esperienza.

“TABULA RASA” – dichiara Lo Scomodo – “vuole essere un monito rivolto ai giovani rapper, a non abbandonare i valori su cui si basa il rap e la cultura hip-hop tutta. L’importante” -sostiene sempre l’artista- “non è avere successo: questa musica va fatta con passione e soprattutto con la voglia di comunicare qualcosa agli ascoltatori, che sia un’esperienza di vita o una denuncia sociale.”

Ascolto consigliato, il brano ha sonorità ricercate frutto della sperimentazione di Yusuf Norris, ed un sound profondo e potente grazie al lavoro di mix e mastering fatti dal DJ e produttore Doctor Keos.