Cresce l’etichetta discografica SONO Music Group

Musica: dalla periferia di Roma alla conquista del mondo, il caso dell’etichetta discografica SONO Music Group che continua a crescere

In un solo anno ha firmato contratti con circa 15 artisti in tutto il mondo. È la storia della nascita di SONO Music Group, una casa discografica italiana che, a partire da un seminterrato della periferia di Roma sta conquistando il mondo della musica mondiale.

La storia della SONO Music Group (www.sonomusic.co) parte da un pub della periferia di Roma sud, il Drake Pub, che Stefano Poillucci, giovane lavoratore del mondo dello spettacolo, ha fondato insieme ai suoi due amici Pier e Martina. In tale frangente, Stefano inizia organizzando piccoli concerti e qualche festival musicale per pubblicizzare la neonata realtà locale, riuscendo a riempire con circa 2000 persone il parcheggio del Drake Pub di Casal Bernocchi (Roma Sud)

Già dopo qualche anno di eventi e piccoli concerti, una grande quantità di artisti si mettono in contatto con il pub al fine di instaurare collaborazioni, al punto che Stefano decide finalmente di fornire un’identità alla “sezione musicale” del locale, attribuendole il nome di “SONO Concerti”.

Purtroppo, l’anno seguente, a causa della pandemia da Covid-19, i concerti subiscono un paralizzante arresto e ciò, lungi dal far perire il progetto emergente, sarà la chiave di volta che permetterà a SONO Concerti di evolversi in SONO Music Group, un nome ambizioso, ma che parte dagli stretti confini di un seminterrato perso nel dedalo dell’urbe.

Così, durante gli svariati mesi di pandemia, Stefano ha perfezionato l’identità ed il funzionamento dell’etichetta, sfruttando tutte le possibili tecnologie e automazioni, fondamentali per poter lavorare da remoto.

Ciò gli ha permesso non solo di implementare le proprie idee nonostante la difficoltà pratica (materiale) nel reclutare collaboratori; ma anche di non limitarsi unicamente al territorio nazionale, orientando il progetto verso uno spirito di aggregazione globale; stringendo, tra l’altro, una delle partnership più importanti: quella con FUGA Music, servizio di distribuzione musicale indipendente che lavora con artisti del calibro di Arctic Monkeys, Jon Hopkins, Frah Quintale, Deadmau5, Kygo ed etichette come Downtown, Undamento e Domino Records.

Non è passato molto che le caselle email e i canali social di SONO Music Group hanno cominciato a divenire bersaglio di richieste da parte di artisti provenienti da tutto il mondo, ambasciatori dei più svariati generi musicali, culture e stili, dando così inizio ad un’esperienza a 360 gradi nel mondo dell’industria musicale: ad oggi l’etichetta, in continua espansione, conta circa 15 artisti dagli Stati Uniti al Canada, dall’Inghilterra alla Francia, e, ovviamente, dall’Italia.

Il gruppo, formato da una decina di persone, dai 20 ai 30 anni, è composto da professionisti del settore e appassionati di musica. Inizialmente volontari ed ognuno con le proprie “skills”, operano per promuovere, creare e sviluppare nuovi talenti, scovandoli negli studi di registrazione improvvisati nelle proprie cantine e camere da letto.

SONO Music Group ora è un’etichetta discografica ed un collettivo di professionisti che punta a valorizzare gli artisti lavorando su progetti in cui crede ed investe personalmente, collaborando in maniera familiare, aperta, innovativa e sinergica. Il carattere globale dell’etichetta è fondamentale nella filosofia di SONO che nonostante le sue origini fortemente localizzate, promuove un pensiero di collettività e comunità, condividendo l’entusiasmo per un mondo senza confini che comunica attraverso la musica.

Dichiara infatti il fondatore in uno dei suoi canali: “La nostra missione è connettere artisti, creativi e amanti della musica in tutto il mondo, lasciando il pianeta più colorato di come lo abbiamo trovato”.

Per scoprire di più su SONO Music Group si può visitare il sito internet SonoMusic.co o i canali social:

Facebook (facebook.com/sonomusicgroup), Instagram (instagram.com/sonomusicgroup), Twitter (twitter.com/sonomusicgroup)