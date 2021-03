Ritirare soldi da un casino online: ecco come fare

Ci sono diversi modi per ritirare soldi quando si gioca nei casinò online con soldi veri. Ecco quali sono i più popolari e le indicazioni su tempi e costi

Quando si gioca in un casinò online lo si fa per divertirsi, ma anche per provare a vincere delle somme di denaro. A questo punto in molte persone nasce però il dubbio su quanto sia difficile ritirare soldi dal casino online, cosa serve e se effettivamente sia possibile farlo. Alcuni giocatori, infatti, credono che in realtà i giochi da casinò e le varie piattaforme online siano solo dei modi per truffare le persone e che, in realtà, non si vince mai.

Questa è una concezione abbastanza frequente nei giocatori italiani e non solo, sia perché magari in passato hanno avuto brutte esperienze, sia perché leggono di episodi strani. La realtà, però è ben diversa e ci sono tantissimi casino sicuri che pagano e su cui è possibile giocare in modo legale. Parliamo, in particolare, di tutte le piattaforma autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l’unico ente dello Stato che gestisce e regolamenta il gioco a distanza.

Giocando nei casino online sicuri soldi veri autorizzati dall’ADM (ex AAMS), non avrete alcun problema o rischio. E, qualora ci fosse comunque qualche piattaforma di gioco che dovesse darti qualche complicazione o ad un certo punto dovesse bloccare senza motivo il trasferimento di denaro, potrai sempre rivolgerti all’ADM e far valer ei tuoi diritti. Naturalmente il casino online soldi veri su cui stai giocando deve avere la licenza dell’ente.

Come ritirare soldi vinti al casino’?

Esistono diversi sistemi per ritirare soldi quando si gioca nei casino con soldi veri. Vediamo quali sono i più popolari, alcune indicazioni sui tempi e sui costi. A proposito dei tempi, però, è bene sottolineare che intendiamo il tempo che impiega il denaro ad arrivare sul conto non appena il trasferimento viene autorizzato dal casino con soldi veri su cui giocate. Talvolta, infatti, il casinò può metterci anche un giorno o due e, perciò, a questi dovrete poi aggiungervi i tempi che vedete sotto.

Carte di Credito o Debito: questo sistema sarà presente su ogni casino online soldi veri. Troverai sia le carte dei circuiti MasterCard, sia quelle VISA. Un po’ meno frequenti le carte che hanno il circuito Maestro e American Express. Il prelievo è abbastanza rapido, anche se ci vorranno dai due ai tre giorni lavorativi.

E-wallet: in questa categoria di sistemi di pagamento troviamo diversi conti elettronici. Il più popolare è sicuramente PayPal, sia perché utilizzato da più tempo in Italia sia perché amato dai giocatori di casinò. Oltre a questo, però, troviamo anche Skrill e Neteller. Il trasferimento di denaro sul conto, è probabilmente tra quelli più veloci, visto che impiega solo due giorni lavorativi. Dal punto di vista dei costi, è assolutamente gratuito.

Bonifico bancario: questo sistema è abbastanza frequente nei casino con soldi veri, anche se è quello meno utilizzato da i giocatori per due motivi. Il primo è che impiega più tempo rispetto agli altri, visto che ci vorranno dai 5 ai 7 giorni lavorativi. Il secondo è che spesso sono previste anche delle spese di commissioni.

Prepagata: funziona praticamente come le carte di credito e debito. La più importante tra i giocatori italiani dei casino online sicuri soldi veri è PostePay.

Criptovalute: le monete elettroniche non sono ancora molto frequenti nei casinò sicuri che pagano autorizzati da ADM. E qualora riuscissi a trovarne uno che dispone delle criptovalute, sappi che sarà solo per i depositi e non per i prelievi.

Come ritirare soldi dal casino online più velocemente

Se vuoi ritirare nel breve tempo possibile le tue vincite al casino’, allora dovrai cercare delle piattaforme veloci. Sappi però che, almeno in Italia, non ci sono casino che pagano subito. Questo perché ogni trasferimento richiede dei controlli particolari che devono essere fatti prima di poter prelevare denaro dal conto gioco. Ci sono però dei casino con soldi veri che autorizzano immediatamente il trasferimento e in questo modo riducono i tempi. Come abbiamo visto sopra, infatti, ci sono alcune piattaforme che impiegano alcuni giorni per autorizzare il pagamento e questo non fa altro che allungare i tempi. Ci sono poi altri consigli che ti possono sicuramente tornare utili.

Effettua la verifica del conto subito: quando ti iscrivi devi inserire il numero del documento d’identità e una foto dello stesso per dimostrare che sia reale. Quest’ultima, però, può essere inviata anche in seguito. Molti giocatori, per accelerare il processo, rimandano l’invio della foto senza sapere però, che per ritirare i soldi vinti al casino’ devono aver prima verificato il conto gioco. Quindi devono inviare il documento, attendere i tempo tecnici, di solito due o tre giorni lavorativi e poi fare richiesta di prelevi. Questo implica naturalmente un ulteriore allungamento dei tempi.

Non fare prelievi nel week end: ovviamente toccherà a te scegliere quando prelevare il tuo denaro dal conto gioco, ma devi sapere che i casinò, solitamente, autorizzano le operazioni richieste nel week-end, solo il lunedì mattina. Di conseguenza ti toglierai dal denaro dal conto, ma in realtà il tuo trasferimento non sarà mai partito.

Ritirare soldi se si gioca gratis: è possibile?

I giocatori alle prime armi, si ritrovano sempre ad avere a che fare con parecchi dubbi. Uno dei primi è quello che riguarda i casino online soldi finti. In questo caso, però, c’è bisogno di fare una distinzione molto importante. Se si gioca in modalità demo, ovvero con un conto virtuale che vi ha dato il casino online soldi finti, solo per iniziare a provare i giochi e scoprirne le regole, allora non potrai in alcun modo prelevare denaro, anche perché si tratta di soldi finti.

Se invece si gioca gratis ma con un bonus di benvenuto, sia con deposito che senza deposito, la situazione è leggermente diversa. In ogni caso non potrai ritirare quel denaro, anche perché si tratta di soldi che rientrano nella categoria Fun Bonus, ovvero denaro che vi ha regalato il casinò per divertirti. Non potrai ritirare neanche i soldi vinti al casino’ utilizzando quel denaro. Puoi però trasformarlo in un Real bonus giocando per una serie di volte l’importo ottenuto. Una volta diventato Real, poi, potrai anche iniziare a prelevare i soldi vinti al casinò. Per controllare il numero di volte che devi giocare l’importo per tramutarlo in bonus reale, controlla la pagina Termini e Condizioni.