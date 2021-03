Al Levante Circuit il nuovo Trofeo del LevanteMX

Safe & Emotion presenta il nuovo “Trofeo del LevanteMX”: primo appuntamento il 10 e 11 aprile con gare in griglia e singole a cronometro

Safe & Emotion presenta il nuovo “Trofeo del LevanteMX”, l’appuntamento agonistico nato e cresciuto all’Autodromo barese di Binetto si rinnova. Primo week end il 10 e 11 aprile con le novità della gara con partenza in griglia e sfide dirette con gli avversari, a cui si aggiunge la gara a partenza singola per sfidare il cronometro e gli avversari, con giri di pista sempre più perfetti. Naturalmente ogni partecipante può scegliere la tipologia di gara che preferisce.

Ad impreziosire la prima data automobilistica 2021 anche la prova inaugurale del campionato Italiano “Bicilindriche” che vedrà le prime sfide dell’anno tra le sempre energiche vetture di casa Fiat.

Sarà un fine settimana ad alto agonismo, prezioso per team e piloti che vorranno testare le vetture in anteprima per prepararsi a tutte le specialità, non solo in circuito, ma anche in salita e slalom.

Il Trofeo del Levante avrà una seconda data il 7 novembre, dopo la quale si completeranno le classifiche e si assegnerà il montepremi, altra prezioso elemento 2021 nell’organizzazione da Safe & Emotion.

“Il Trofeo del Levante è un nome inscindibile dal nostro autodromo, qui è nato ed ha vissuto momenti esaltanti, adesso si aggiunge anche la sigla MX – ha sottolineato Ivan Pezzolla, Direttore Levante Circuit e coordinatore Safe & Emotion – la novità della doppia tipologia di gara scaturisce dalla volontà di offrire l’opportunità di testare in modo efficace ed in competizione, le vetture con cui magari si vuole affrontare la stagione in salita o negli slalom, quindi, un banco di prova con tanto di confronto tra avversari. Lintero staff Safe & Emotion è molto rodato in fatto di sicurezza sportiva e sanitaria, proprio per questo motivo non tralasciamo nessun aggiornamento, la serenità di chi si avvale delle nostre strutture è prioritaria”.

Tutte le info ed i moduli di iscrizione sono disponibili su www.trofeodellevante.com e www.levantecircuit.com.