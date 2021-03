Top Competition: 2021 tra slalom, rally e regolarità autostoriche

Il 2021 di Top Competition tra slalom, rally e regolarità autostoriche: 5 appuntamenti per il professionale sodalizio messinese di Torregrotta

Top Competition è già al lavoro in vista dei cinque appuntamenti in calendario per la stagione 2021, che vedrà il professionale sodalizio messinese a capo dell’organizzazione di tre slalom, un rally ed una gara di regolarità turistica autostoriche con 35 moderne.

Lo staff coordinato da Maria Grazia Bisazza ha pianificato attentamente le date dovendo gestire entrambi gli appuntamenti messinesi del Campionato Italiano Slalom: il 26° Slalom Novara di Sicilia ed il 26° Slalom Torregrotta – Roccavaldina, due icone delle gare automobilistiche tra i birilli, che si svolgeranno rispettivamente il 2 maggio ed il 17 ottobre. Il 20 giugno invece, tornerà l’apprezzato Slalom di Salice, nella 4^ edizione non svolta nel 2020, la giovane gara alle porte di Messina, a cui è stata riconosciuta la validità di Coppa Italia 5^ Zona.

Appuntamento atteso non solo in Sicilia è quello con il Rally del Tirreno, unica gara della provincia valida per la Coppa ACI Sport di Zona a coefficiente 1,5, ed il Tirreno Historic Rally valida per il TRZ 4^ zona, che in periodo di emergenza covid ha trovato la funzionale e sicura location a Villafranca Tirrena e costituisce irrinunciabile appuntamento con il fascino della competizione in notturna.

Novità di Top Competition è il “Trofeo dei Castelli Peloritani”, unica gara in provincia di regolarità turistica per auto storiche e moderne, in programma il 3 e 4 luglio. Auto tra le più affascinanti e belle della storia dell’automobilismo non soltanto sportivo, percorreranno un itinerario alla scoperta di luoghi incantevoli tra l’azzurro del mar Tirreno guardando alle Isole Eolie e l’entroterra messinese. Un evento che attraverso lo sport promuove la cultura per le vetture dal grande passato.

“Lo staff è rodato e collaudato anche al difficile periodo che stiamo attraversando – afferma Maria Grazia Bisazza – è necessaria la massima attenzione verso ogni particolare e soprattutto al rispetto degli standard di sicurezza sanitaria e sportiva. Fattori che per noi sono sempre stati una priorità assoluta e nel 2020 hanno garantito serenità a tutte le gare che abbiamo portato a termine. Stiamo lavorando per offrire sempre parametri migliori e informazioni complete a tutti, nell’ottica di condividere attraverso lo sport automobilistico momenti da vivere insieme. Abbiamo arricchito il calendario con l’inserimento della coinvolgente ed appassionante regolarità turistica, un aspetto che mancava alle nostre attività”.