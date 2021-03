Poliposi nasale: EDS con fluticasone aiuta il sonno

Poliposi nasale: il sistema di somministrazione basato su esalazione (EDS) con fluticasone migliora il sonno secondo nuove ricerche

I sistemi di somministrazione basati sull’esalazione (Exhalation Delivery Systems, EDS) impiegano un meccanismo per il rilascio di farmaci intranasali che si è rivelato efficace nel distribuire il farmaco anche in siti superiori, posteriori e profondi nelle cavità nasali. Un EDS con fluticasone (EDS-fluticasone) offre il potenziale di migliorare l’efficacia del trattamento della rinosinusite cronica consentendo il posizionamento

di uno steroide ad alta potenza quale il fluticasone propionato in siti d’infiammazione cronica che non sono efficacemente o costantemente accessibili con approcci di veicolazione nasale standard.

Uno studio presentato al congresso AAAAI2021 ha documentato, in pazienti con rinosinusite cronica associata a poliposi nasale (CRSwNP), che il trattamento con EDS-FLU si associa ad un miglioramento dei punteggi legati al sonno.

Ciò è di particolare rilevanza in quanto i pazienti con CRSwNP sperimentano spesso una cattiva qualità del sonno, assieme ad un peggioramento della qualità della vita e della sintomatologia depressiva (che cronicizza).

Per determinare la capacità di EDS-FLU di migliorare in meno significativo la qualità del sonno, i ricercatori hanno condotto un’analisi post-hoc dei dati degli studi registrativi NAVIGATE I/II sull’impiego di EDS-FLU nella CRSwNP.

I due trial, aventi un disegno simile (studi prospettici, randomizzati, della durata di 24 settimane (16 in doppio cieco e 8 in aperto), controllati vs. placebo, avevano reclutato, complessivamente, 482 pazienti con CRSwNP, randomizzandoli a trattamento bis die con:

– EDS-FLU 186 µg (n=160)

– EDS-FLU 372 µg (n=161)

– EDS-placebo (n=161)

Sono stati valutati gli outcome utilizzando la scala MOS Sleep R (the Medical Outcomes Study Sleep-Revised per i problemi legati al sonno, la sottoscala SNOT-22 (the Sinonasal Outcome Test) relativa al sonno, e l’indice di cambiamento della percezione globale dello stato di salute (PGIC).

I risultati a 16 settimane hanno documentano un miglioramento di entità maggiore dell’indice relativo ai problemi del sonno (su scala MOS Sleep-R) grazie al trattamento con EDS-FLU 186 µg e 372 µg rispetto a EDS-placebo (variazione quadratica media: -14,90 e -12,4 vs -9,1; P <0,001 e P <0,05, rispettivamente).

I miglioramenti della sottoscala SNOT-22 relativa alla funzione del sonno sono risultati consistenti con l’indice relativo ai problemi del sonno (su scala MOS Sleep-R) e le variazioni quadratiche medie rispetto al basale sono state pari a -3,86 e a -4,13 con EDS-FLU 186 µg e 372 µg, rispettivamente, vs -2,23 con EDS-placebo (P <0,001).

A 24 settimane, i pazienti hanno riportato un miglioramento continuo (-4,05, -4,29, e -3,66, rispettivamente).

Quasi il 66% dei pazienti trattati con EDS-FLU ha riportato un miglioramento rilevante/molto rilevante, valutato mediante l’indice PGIC, vs. 33% con EDS-placebo a 16 settimane, mentre una proporzione di pazienti compresa tra il 72% e l’81% ha riportato un miglioramento dell’indice PGIC a 24 settimane. Tali risultati, in conclusione, depongono a favore del trattamento con EDS-FLU, anche in relazione alla dimensione “sonno”, nei pazienti con CRSwNP.

