Figli e capricci: da Mirna Zambelli una guida per genitori

“Mamma e Papà, non fate i capricci!”, una guida a cura della Dottoressa Mirna Zambelli per genitori con figli di ogni età, che attraverso il capriccio crescono insieme a loro

Il capriccio, quel bizzarro comportamento che da sempre spiazza generazioni di genitori, è il punto di partenza di un’analisi in grado di mostrarci quanto esso non sia esclusiva del mondo infantile, anzi.

Con Mamma e Papà, non fate i capricci! Mirna Zambelli, Pedagogista e consulente familiare, offre un vero e proprio cambiamento di prospettiva e, attualizzando i propri comportamenti capricciosi, i genitori, veri protagonisti del libro, vengono condotti dall’autrice in un viaggio verso la propria interiorità, giungendo alla rivelazione delle origini delle proprie reazioni attraverso vissuti, aspettative, speranze, emozioni e in ultimo anche bisogni, forse non sempre o completamente ascoltati e soddisfatti.

“Questo manuale – ha spiegato la Dottoressa Zambelli – ha origine dalla mia esperienza in qualità di consulente psicopedagogico in studio ma soprattutto dagli incontri e corsi per genitori ed educatori di cui mi occupo e gestisco da anni presso scuole, associazioni o pediatri, durante i quali ho potuto avvertire quanto l’esperienza del capriccio rappresenti per mamme e papà qualcosa di profondamente segnante.

È questo il motore che mi ha spinto a trasferire i contenuti di quelle occasioni in un manuale a disposizione di tutti: analizzando l’esperienza del capriccio in un’ottica diversa, attraverso un vero e proprio ribaltamento di prospettiva, i genitori vengono condotti in un viaggio alla scoperta delle cause scatenanti, funzionalità e dinamiche relazionali nascoste dietro al comportamento capriccioso ma soprattutto a prender consapevolezza di quanto in queste dinamiche proprio loro giochino una parte molto attiva, arrivando così a maturare un nuovo modo di esercitare e vivere la responsabilità genitoriale“.

Il capriccio, insomma, è un appello rivolto agli adulti, che possono accoglierlo solo sintonizzandosi sui canali comunicativi dei propri figli, mettendo in discussione tante certezze, accogliendone il diverso modo di sentire, crescendo con loro.

A fare da cornice alle parole dell’autrice, troviamo le esperienze, i pensieri e gli sfoghi dei piccoli Leo e Tea, le testimonianze reali di tante mamme e papà e le belle e illuminanti illustrazioni che ritraggono la famiglia Speranza.

Titolo: Mamma e Papà, non fate i capricci!

Autrice: Mirna Zambelli

Società Editoriale Grafiche AZ s.r.l.

Anno Pubblicazione: 2021

Pagine: 160

Prezzo di copertina: 14.90 Euro

ISBN: 978-88-88908-31-1

Mirna Zambelli

Laureata in Scienze dell’Educazione presso l’Università di Verona e specializzata in Scienze Pedagogiche, procede la sua formazione con numerosi Master e corsi in particolare nell’ambito della Pedagogia delle Emozioni, disciplina che si focalizza sul rapporto tra le emozioni, l’apprendimento e il benessere globale della persona.

Oggi, offre consulenze a genitori, adolescenti, singoli o coppie, gestisce attività formative, collabora con studi legali in qualità di Consulente Tecnico di Parte nelle separazioni in presenza di minori e conduce corsi di Competenza Genitoriale e Competenza Emotiva.