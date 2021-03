wLOG online con il videoclip di “Ossido”

È online su YouTube il videoclip di “Ossido, prodotto da RHK Studio: il nuovo singolo ha preceduto l’ultimo lavoro dell’artista milanese wLOG

È online il videoclip, prodotto da RHK Studio, di “Ossido” (ascolta qui – distribuzione Artist First), singolo che ha preceduto l’ultimo brano di wLOG (dal titolo “20 Punti” attualmente in rotazione radiofonica): “il video, in coerenza con il brano, mostra una città, Milano, cinica e vuota mentre un’anima vuole solo cantare e ne subisce le dirette conseguenze. Il finale però evidenzia una circolarità del male che come la ruggine si attacca ovunque. In una società dove siamo tutti sia vittime che carnefici”, racconta l’artista milanese. Guarda il video:

https://youtu.be/x7FiQyjyEo0

“Ossido”, prodotto da I Tristi presso il Bedroom Studio e mixato e masterizzato da Emyk, continua a raccontare l’anima più intima e tormentata dell’atipico cantautore milanese: “è un brano più oscuro e disturbante rispetto ai precedenti, descrivo una nuova Milano distopica che non è poi così distante da quella che stiamo vivendo in questo periodo: una società in loop dove siamo sia vittime che carnefici” racconta wLOG.

“Un giorno ho visto un uomo, seduto su un marciapiede, che cercava invano di colpire con un mozzicone di sigaretta la schiena di una persona che indifferente lo aveva calpestato. – prosegue l’artista milanese -. Mi sono seduto vicino a lui per parlare un po’. Quel giorno anche io mi sono sentito lontano dal mondo. Oggi lui non c’è più e nessuno lo sa. Così ho scritto Ossido.”

BIOGRAFIA

wLOG è un cantautore, poeta e artista milanese: la sua musica si muove tra il prog, il punk, l’elettronica, l’indie e il pop. Esordisce come solista nel 2018. Nel marzo 2019 esce il primo album “wLOG”. Il sound viene definito switch pop: un groove familiare, ma allo stesso tempo lontano da ciò che si è abituati ad ascoltare. wLOG vuole trasportare verso il futuro la purezza della canzone, della melodia, del sentimento e del testo intimo. Un lancio di nuove miscele di suoni fusion tra clubbing, edm, synth e spunti sperimentali. Gli ultimi brani in sequenza sono “Un colpo solo” (qui il VIDEO) e “Indiani d’America” (VIDEO) e “Naftalina” (VIDEO), tutti inseriti nelle playlist Indie Italia e Scuola Indie di Spotify. A luglio 2020 è uscito l’Ep “Nisba” (ascolta qui). Da pochi giorni è uscito il nuovo singolo, dal titolo “20 Punti”.

Instagram: https://instagram.com/wlogmusic?igshid=p1wcjyg5ldvb

facebook: https://www.facebook.com/wLOGmusic/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/0dyIZS8Z9XNaBdasETMB3v