Previsioni meteo 22 marzo: tempo ancora instabile al Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 22 marzo 2021: Italia nella morsa del freddo almeno fino a metà settimana, piogge e neve a bassa quota al Sud

La situazione meteorologica sul bacino del Mediterraneo risulta ancora decisamente instabile, complice la presenza di una bassa pressione che richiama aria fredda da ormai diversi giorni. Sull’Italia infatti continuano a registrarsi condizioni climatiche tipicamente invernali, sebbene sia iniziata la Primavera. Nella giornata di oggi avremo poche variazioni, con cieli sereni al Centro-Nord e tempo instabile al meridione e regioni adriatiche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo precipitazioni in esaurimento sulle regioni centro-meridionali e ancora freddo su tutta la Penisola. Dalla metà della prossima settimana trova ulteriori conferme il ritorno dell’anticiclone, associato a un rialzo termico.

Intanto per oggi, lunedì 22 marzo 2021, al Nord Italia al mattino condizioni meteo stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nubi più compatte sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata ancora tempo stabile su tutte le regioni con cieli irregolarmente nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo instabile sulle regioni adriatiche con piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio prevalenza di cieli sereni sulle regioni centrali eccetto in Abruzzo con deboli piogge. In serata residue nevicate fino a bassa quota sull’Abruzzo, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile sui settori Peninsulari con piogge sparse e neve a quote basse, locali piogge anche sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse su regioni Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. In serata residui fenomeni su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Neve fino a quote collinari.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.