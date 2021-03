Cardi B è disco di diamante con Bodak Yellow

Cardi B entra nella storia della musica: la canzone “Bodak Yellow” ha conquistato il disco di diamente, è la prima volta per una rapper

Cardi B con la sua “Bodak Yellow” è nella storia della musica. L’artista è la prima rapper donna a conquistare un disco di diamante ed è proprio il brano del 2017 a consegnarle la certificazione. Ad annunciarlo è la Recording Industry Association of America, che attesa il fatto che il singolo abbia venduto più di 10 milioni di copie. Prima di lei, a ricevere un disco di diamante era stata solo Lauryn Hill ma per l’album “The Miseducation of Lauryn Hill”.



Un risultato che ha sorpreso la stessa Cardi, al secolo Belcalis Marlenis Almánzar, che mai avrebbe pensato di dover far spazio in casa a una targa del genere. A consegnargliela la casa discografica, la Atlantic Records, mentre si trovava a cena dopo una giornata di prove. Cardi si è detta, ovviamente, felicissima!

“Bodak Yellow”, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), usciva a giugno 2017 come primo singolo estratto dal disco di debutto “Invasion of privacy”. Il brano aveva in breve raggiunto la numero 1 della Billboard Hot 100.