Previsioni meteo 21 marzo: neve marzolina al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 21 marzo 2021: inizia la Primavera ma le condizioni climatiche sono ancora invernali sull’Italia con freddo e neve a bassa quota

Sul calendario inizia oggi la Primavera ma sull’Italia è ancora pieno Inverno a causa di correnti artiche che già da alcuni giorni hanno fatto crollare le temperature. Nella giornata di oggi avremo ancora condizioni meteo instabili specie sulle regioni del Centro-Sud, dove non mancheranno piogge e neve a quote basse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani e martedì le regioni centro-meridionali dovranno fare i conti con precipitazioni diffuse e nevicate. Clima più asciutto invece al Nord. Farà ancora freddo per qualche giorno, almeno fino alla metà della prossima settimana quando sembra confermato il ritorno dell’anticiclone e un rialzo termico.

Intanto per oggi, domenica 21 marzo 2021, al Nord Italia condizioni meteo stabili con alternanza di cieli sereni e nuvolosità irregolare, locali precipitazioni in Romagna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve al mattino fino a quote molto basse in Romagna.

Al Centro al mattino asciutto e con spazi di sereno tra Toscana, Lazio e Umbria, nuvoloso con precipitazioni soprattutto nevose altrove. Al pomeriggio prevalenza di stabilità eccetto in Appennino e regioni adriatiche. In serata non sono attesi cambiamenti con tempo instabile sulle regioni adriatiche. Neve in calo fino a quote pianeggianti.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione e locali innocui addensamenti sulle Alpi; in serata i cieli saranno sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità diffusa e precipitazioni diffuse su tutte le regioni, specie tra Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia. Al pomeriggio nuvolosità ancora insistente con maltempo diffuso. In serata non sono attesi cambiamenti con maltempo diffuso. Neve fino a 200-300 metri di quota.

In Calabria tempo fortemente instabile con piogge abbondanti su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio, neve fino a quote basse dalla serata. Nessun miglioramento previsto per la serata.

Temperature minime e massime stazionarie o in ulteriore lieve calo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.