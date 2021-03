“Palazzi” di Abis è una storia di integrità e appartenenza

Fuori in digitale “Palazzi”, il nuovo singolo del rapper svizzero Abis tra sogni ed esperienze vissute nel quartiere a cui da sempre appartiene

Disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Abis, rapper svizzero classe ‘95 componente del collettivo 387 Rage, intitolato Palazzi.

“Il concept di questa traccia sottolinea che, nonostante i vari cambiamenti avvenuti nel mio percorso (personale e artistico), io sono sempre rimasto della stessa scuola di pensiero di prima, crescendo da tutti i punti di vista con i miei amici e i miei colleghi.”

Un brano particolare, caratterizzato da un testo dal tono introspettivo, che rispecchia e incontra la strumentale sui ritmi tipici della trap, fondendosi alla perfezione. Le rime dell’artista, incentrate sul rapporto con la quotidianità nel quartiere, che in molti vivono, confluiscono nelle sonorità grezze del tappeto sonoro. Al centro del messaggio di questo pezzo rimane il desiderio di migliorare se stessi, senza cambiare il proprio credo per raggiungere un obiettivo. Per Abis, l’importante rimane sempre sapere da dove si è partiti e dove si vuole arrivare.

Il brano vanta la produzione strumentale di DJ Sheezah (Goldeneye Studio), è stato registrato presso il 387 Studio ed è stato mixato e masterizzato da Patrick “Wave” Carinci (Wave Shuttle Studio).

BIO

Abis, nome d’arte di Mattia Abbatiello, è un rapper svizzero nato nel 1995 a Locarno, comune del Canton Ticino situato sulla sponda settentrionale del Lago Maggiore.

Durante il suo percorso artistico si è cimentato nel rap, ritrovandosi in tematiche riguardanti la vita quotidiana e soprattutto quella di strada.

Dopo aver pubblicato due freestyle e un singolo sulla pagina Instagram del collettivo 387 Rage, di cui fa parte insieme a Fible e Yeshu, ha finalmente reso disponibile il suo nuovo singolo.

