Benestare online con il video di “Se hai paura”

è un ragazzo degli anni ‘90 che ha vissuto gli anni ‘80 riflessi attraverso le eredità di vestiti, videogiochi e musicassette dei propri fratelli maggiori, e le infinite repliche in tv dei film generazionali di quegli anni magici. E ora prova a mettere tutto questo in musica, sognando di generare negli altri quello stesso stupore che provava il Benestare bambino ascoltando per la prima volta quelle colonne sonore indimenticabili. A ottobre 2019 è uscito il primo singolo TSO, seguito da un videoclip che omaggia i videogiochi Arcade anni ‘80. Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, il 19 febbraio 2021 torna con il secondo singolo, pubblicato da Le Siepi Dischi e distribuito da Believe.

https://www.instagram.com/michiamobenestare/