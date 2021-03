A Sana 2021 nasce Sanatech per la produzione bio

Sanatech è un nuovo strumento per le sfide del Green Deal Europeo: l’appuntamento, nell’ambito di SANA, è per i prossimi 9–12 settembre 2021

Sanatech è la nuova rassegna tematica professionale dedicata alle filiere della Produzione Agroalimentare, Zootecnica, della Selvicoltura e del Benessere, Biologica, Ecosostenibile e a zero residui. Un evento che integra la consolidata e storica offerta di SANA, il Salone internazionale del biologico e del naturale.

L’espansione del modello industrializzato di agricoltura e allevamento convenzionali minaccia l’86% delle specie a rischio di estinzione (24.000 su 28.000), come emerge dal rapporto elaborato a inizi 2021 dal think tank britannico Chatham House, in collaborazione con Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e Compassion in World Farming.

All’inizio di questo decennio, che più di ogni altro vedrà una fortissima crescita delle superfici dedicate a Biologico, grazie alle contromisure messe in atto dai Governi di tutta l’Unione Europea e in diverse aree mondiali, BolognaFiere e Federbio, con la collaborazione di Avenue Media, danno vita a una piattaforma che sarà il punto di incontro per tutti gli operatori coinvolti nella produzione biologica e per quanti vorranno intraprendere questo percorso, rispondendo a un mercato all’insegna della sostenibilità, come richiesto dai consumatori di tutto il mondo.

L’appuntamento con Sanatech, nell’ambito di SANA, è per i prossimi 9–12 settembre 2021. Tutti gli anelli delle Filiere coinvolte, dal seme, alla pratica agronomica, alle tecnologie e all’innovazione più avanzata trovano spazi di grande rilievo in Sanatech, in quella logica di garanzia assoluta “Dal produttore al consumatore”, base di riferimento del Green Deal dell’UE, per una politica di crescita che cambierà radicalmente il modo di produrre nei Paesi dell’Unione a vantaggio dell’ambiente e del benessere delle popolazioni.

Progettare un sistema alimentare giusto, sano e rispettoso dell’ambiente richiede grande esperienza e totale garanzia in tutti gli anelli della catena produttiva fino alla nostra tavola nell’ottica del “dal campo alla tavola – Farm to Fork” che rappresenta sempre di più l’esigenza di un consumatore attento. Un campo in cui l’Italia gioca un ruolo da protagonista assoluto a livello internazionale per lo straordinario know-how acquisito dai propri produttori, dalle Istituzioni e dalla ricerca, nella produzione biologica, secondo metodiche garantite e certificate.

Sanatech rappresenta un’opportunità unica per una qualificata vetrina internazionale di tutti i settori coinvolti, grazie anche a una intensa attività formativa e di comunicazione con le Associazioni e le Società Tecniche e Scientifiche di tutti i macrosettori coinvolti.

Una visione globale su tutto l’iter e il processo produttivo del biologico, con particolari Focus sulle grandi aree tematiche della produzione, dalla filiera dei cereali, alle orticole, insalate e IV gamma all’ortofrutta e ai drinks, della selvicoltura, della zootecnia e della filiera casearia e della cura e del benessere della persona con prodotti e metodologie di produzione biologiche e certificate.

Un evento dall’impostazione unica per completezza e capacità di dare risposte al produttore biologico italiano ed europeo.