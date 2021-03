Previsioni meteo 20 marzo: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 20 marzo 2021: continua la fase fredda sull’Italia ma con tempo in prevalenza asciutto ad eccezione del Sud

Correnti fredde in transito sull’Italia e scenari meteo più invernali che primaverili in questi giorni con le temperature scese sotto la media. Sarà così ancora per qualche giorno, in attesa del ritorno di condizioni più primaverili. Nella giornata di oggi farà ancora freddo ma con clima in prevalenza asciutto al Nord e al Centro. Discorso diverso al Sud, dove il maltempo sarà protagonista con piogge e neve sui rilievi.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni non sono attese variazioni di rilievo almeno per quanto riguarda le temperature. Domani un altro impulso artico con instabilità al seguito farà sentire i suoi effetti specie al Centro Sud. La prossima settimana si preannuncia poi dai due volti: nella prima metà avremo ancora condizioni invernali, mentre il finale di Marzo potrebbe vedere il ritorno dell’anticiclone.

Intanto per oggi, sabato marzo 2021, al Nord Italia giornata prevalentemente stabile al settentrione, con ampi spazi di sereno sui settori occidentali al mattino, qualche nube in più su quelli orientali. Instabilità al pomeriggio con nevicate dai 500 metri di quota. In serata tempo in prevalenza stabile con nuvolosità specie sull’Emilia. Deboli nevicate sulle Alpi centro-occidentali dai 2-300 metri.

Giornata molto uggiosa sui settori centrali: al mattino coperto su Lazio, Marche e Abruzzo con deboli precipitazioni. Al pomeriggio nuvolosità irregolare e piogge su Marche e Abruzzo. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Neve fino a quote collinari.

In Toscana isolate piogge al mattino sul grossetano, tempo asciutto sui restanti settori con nubi sparse; nel pomeriggio le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il territorio. Sereno in serata sulla costa e sulle zone interne.

Tempo in prevalenza perturbato sulle regioni meridionali: al mattino instabilità diffusa con molte nubi e precipitazioni sparse. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse, anche sulla Sardegna. In serata possibili nubifragi sulla Sicilia, con piogge insistenti sui restanti settori. Neve tra Campania, Molise e Basilicata fino a 300-400 metri.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo rimarrà instabile su tutta la regione. Possibili temporali intensi nelle ore notturne.

Temperature minime in aumento, massime in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.