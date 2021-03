Avedisco: donne e vendita diretta binomio vincente

Vendita diretta: in Italia sono quasi il 65% le donne che lavorano nelle Aziende Associate Avedisco, rappresentando un enorme valore per l’economia

La Vendita Diretta rappresenta un’opportunità di realizzazione concreta per tutte le donne che vogliono essere protagoniste del mondo del lavoro: lo conferma AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette e Servizio Consumatori, che con le sue 40 Aziende Associate, ha quasi il 65 % di donne Incaricate alle Vendite, oltre 185.738 in totale. *

Questa imponente presenza femminile è confermata anche a livello europeo e mondiale. Nel dettaglio, a livello europeo la percentuale femminile presente nella Vendita Diretta è pari all’84% (quasi 13 milioni di donne) mentre, a livello mondiale, la percentuale è del 74 %, (quasi 89 milioni di donne) che svolgono questa attività. **

Determinazione, indipendenza, capacità organizzative, questi i valori che uniti alla flessibilità del lavoro e alle ottime prospettive di crescita professionale, fanno della Vendita Diretta un settore amato dalle donne che vogliono, o devono, reinventarsi lavorativamente.

In un momento tanto delicato per l’economia mondiale, la Vendita Diretta sostiene l’imprenditorialità femminile attraverso un modello di business flessibile e orientato al raggiungimento degli obiettivi preposti. In particolare, il settore rappresenta un’opportunità per giovani donne che stanno concludendo o hanno concluso il percorso di studi o per coloro che si trovano in una situazione di incertezza dovuta alla mancanza di opportunità lavorative.

Quello dell’Incaricata alla Vendita, è una professione basata sulla meritocrazia, nel pieno rispetto di eticità e trasparenza: per iniziare, non servono investimenti onerosi o particolari competenze se non passione, empatia e attitudine al problem solving, doti innate in ogni donna.

Il Presidente AVEDISCO, Giovanni Paolino, dichiara: “Le donne sono la forza motrice del nostro settore, e noi ci impegniamo quotidianamente con le nostre Aziende per ridurre il divario di genere nel mondo professionale. Sebbene esista ancora un gap salariale tra uomo e donna molto sostanzioso, la Vendita Diretta rappresenta il settore meritocratico per eccellenza, in cui viene premiato chi lavora bene.” E conclude: “Sono orgoglioso di rappresentare un settore che ha offerto negli anni un contributo sostanziale a favore dell’emancipazione femminile, garantendo a molte donne l’opportunità di trovare un lavoro per rendersi economicamente autonome ed indipendenti”.

* Dati AVEDISCO primi nove mesi 2020

**Dati Seldia/WFDSA 2019