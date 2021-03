Alivernini insegna a fare cinema con lo smartphone

Tutto il cinema di Alivernini alla Roma Film Academy di Cinecittà: il corso “Smartphone Videomaking” per la realizzazione di contenuti video con il cellulare

Mirko Alivernini, regista romano, pluripremiato per i suoi film, è stato il primo artefice in Italia di un cambiamento epocale nel settore audio – video, fatto di creatività ma, anche e soprattutto, di tanto studio.

Alivernini, infatti, insieme alla sua casa di produzione con sede a Cinecittà, la Mainboard Production, è divenuto il primo regista italiano a sperimentare nelle sue opere cinematografiche una metodologia a doppia intelligenza artificiale, abbattendo i preconcetti legati a questo nuovo metodo di lavoro.

L’attività di Mirko Alivernini continua, tuttora, in modo inarrestabile: è, infatti, impegnato in più progetti cinematografici, dedicati al pubblico delle piattaforme digitali, e da oggi è il primo docente italiano a insegnare il suo metodo in una delle più prestigiose scuole di cinema, la Roma Film Academy di Cinecittà.

La Roma Film Academy, una delle più importanti scuole di cinema di Europa, è una struttura accademica dedita alla cultura e alla formazione in ambito artistico e in quello della comunicazione audiovisiva e dell’intrattenimento. (fonte Roma Film Academy).

“Smartphone Videomaking”, il nuovo corso tenuto dal docente Mirko Alivernini, consentirà di acquisire le nozioni fondamentali per la realizzazione di contenuti video, ottenuti sfruttando le potenzialità di uno smartphone. Quest’ultimo, infatti, verrà utilizzato per ideare, scrivere, dirigere e realizzare un video con i nuovi sistemi di ripresa e per le nuove piattaforme distributive. (fonte Roma Film Academy).

Sono aperte le iscrizione per partecipare ai corsi della Roma Film Academy che si terranno all’interno di Cinecittà Studios, a partire dal mese di aprile.

Il talento, la caparbietà e la professionalità di Mirko Alivernini gli hanno consentito di conseguire un traguardo importante che mette ancora più in evidenza la rilevanza delle nuove tecnologie nel settore della settima arte.

Il cinema, infatti, non si limita più a mostrarsi in un solo “obiettivo” ma lo fa attraverso tanti e tutti racchiusi in una mano.

Ulteriori info su: www.romafilmacademy.it

https://www.romafilmacademy.it/prodotto/smartphone-videomaking/